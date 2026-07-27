Tunisie: Demain, dernier délai pour déposer la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu

26 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Direction générale des impôts (DGI) a rappelé que le lundi 27 juillet 2026 représente la date limite pour le dépôt de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour les personnes exerçant des activités relevant des métiers artisanaux traditionnels, y compris celles soumises au régime forfaitaire.

Dans un communiqué, l'administration fiscale a précisé que lorsque l'échéance légale de dépôt d'une déclaration fiscale coïncide avec un dimanche ou un jour férié, les contribuables concernés peuvent effectuer cette démarche le jour suivant, sans encourir de pénalités.

La DGI a toutefois souligné que cette date correspond au dernier jour du délai légal prévu pour le dépôt des déclarations, et non à l'unique journée réservée à cette opération.

Elle a, par ailleurs, appelé les contribuables concernés à accomplir leurs obligations fiscales avant l'échéance afin d'éviter les files d'attente dans les recettes des finances et de limiter la pression sur les systèmes informatiques lors des derniers jours de dépôt.

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