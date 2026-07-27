Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Face aux variations climatiques extrêmes, les experts recommandent l'adaptation des habitudes quotidiennes

Les habitants de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï-Oriental, subissent de plein fouet les effets des variations climatiques de fin de saison. Face à ces changements, les experts conseillent à la population d'adapter ses habitudes de vie : habillement, consommation d'eau, alimentation, environnement, tout y passe.

Nuitées étouffantes, matinées soudainement fraiches et pics de chaleur écrasants dès le milieu de la journée : ce phénomène, qui s'accentue chaque année, fragilise la santé des familles. Face à ce climat devenu imprévisible, médecins, climatologues et agronomes invitent la population à adapter ses comportements au quotidien.

Dans l'ensemble des communes de la ville, le constat reste le même : le sommeil devient difficile en raison de la moiteur nocturne, tandis que le mercure fluctue brutalement avant l'aube et au cours de la matinée.

Adapter l'habillement et s'hydrater pour prévenir les chocs thermiques

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Pour le professeur Alphonse Kambi, spécialiste en climatologie, ces perturbations thermiques traduisent la transition brutale des saisons. Il recommande d'adapter les vêtements tout au long de la journée : se couvrir légèrement lors des pics de chaleur, mais prévoir des habits plus chauds pour le soir et le matin afin de protéger l'organisme contre les refroidissements soudains.

De son côté́, le Dr Jean-Pierre Sumba, chargé des maladies à la Division provinciale de la santé du Kasaï-Oriental, tire la sonnette d'alarme sur les risques de déshydratation :

« Si nous prenons les effets directs, vous ferez par exemple des vagues de chaleur qui facilement augmenteraient les coups de chaleur qui peuvent amener à une déshydratation chez plusieurs personnes, et augmenteraient même la mortalité́ chez les plus âgés que les enfants. Il faut boire beaucoup d'eau et améliorer l'assainissement ».

Une alimentation riche en eau pour renforcer l'organisme

Au-delà̀ de l'hydratation régulière, l'alimentation joue un rôle protecteur primordial durant cette période d'adaptation.

L'ingénieur agronome Nico Ilunga conseille de revoir le contenu des repas quotidiens :

« Quand il fait tellement chaud, parfois nous connaissons la déshydratation. Il faut consommer surtout les légumes, car il y a abondance des liquides, une façon de récupérer les liquides dans l'organisme ».

Entre nuits suffocantes et journées brûlantes, l'adoption de ces règles simples de prévention constitue aujourd'hui le principal rempart de la population de Mbuji-Mayi pour préserver sa santé face aux dérèglements du climat.