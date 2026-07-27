Tunisie: Tunis - Les premières pluies font leur retour après des jours de canicule

Après plusieurs jours marqués par une vague de chaleur exceptionnelle, les premières précipitations ont fait leur apparition dimanche après-midi dans plusieurs régions tunisiennes, notamment dans le Nord-Ouest, le Centre et jusqu'à Tunis, selon des observations publiées par le climatologue Amer Bahba et les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Dans plusieurs publications diffusées dimanche 26 juillet 2026, Amer Bahba a annoncé l'arrivée de cellules pluvio-orageuses sur certaines zones du pays, notamment les reliefs occidentaux.

"Des pluies tombent actuellement sur certains reliefs occidentaux tunisiens, notamment dans le gouvernorat de Siliana", a-t-il indiqué, précisant que des précipitations étaient attendues durant l'après-midi dans plusieurs gouvernorats du Nord et du Centre, en particulier sur les hauteurs de l'Ouest.

Le spécialiste a toutefois souligné que ces pluies restent localisées, pouvant concerner certaines zones sans toucher des secteurs pourtant proches géographiquement.

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De Siliana à Tunis, plusieurs régions concernées

Des précipitations ont notamment été signalées dans plusieurs localités : à Gaâfour, dans le gouvernorat de Siliana, où des pluies orageuses ont été observées ; dans la région de Tnkar El Arroussa (El Battan), au gouvernorat de La Manouba ; à Aïn Jeloula, dans la délégation d'El Oueslatia (gouvernorat de Kairouan) ; à Tunis, notamment au niveau de la place Barcelone, où des pluies ont été observées dans l'après-midi.

Ces précipitations interviennent après une période de fortes chaleurs ayant touché l'ensemble du territoire national, avec des températures ayant dépassé localement les 45 degrés dans plusieurs régions.

Des cellules orageuses prévues au Nord et au Centre

Dans son bulletin météorologique pour dimanche soir et la nuit suivante, l'INM prévoit des passages nuageux parfois abondants accompagnés de cellules orageuses locales et de pluies éparses au Nord et dans le Centre-Est.

Le reste du pays connaîtra un temps partiellement nuageux.

Les vents souffleront du secteur nord au Nord et au Centre, et du secteur Est au Sud. Ils seront relativement forts à forts près des côtes et dans le Sud-Ouest, avec des phénomènes locaux de soulèvement de sable.

La mer sera agitée à localement très agitée.

Une baisse progressive des températures attendue

Selon l'INM, les températures nocturnes resteront comprises entre 27 et 31 degrés dans le Nord et le Centre, et entre 32 et 36 degrés dans le Sud.

Ces premières précipitations marquent un changement notable après l'épisode caniculaire qui a concerné la Tunisie ces derniers jours. La baisse des températures devrait se poursuivre progressivement avec le retrait des masses d'air sahariennes, selon les dernières analyses météorologiques.