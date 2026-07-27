Tunisie: Agroalimentaire - Le pays lance un nouveau portail pour aider les entreprises à mieux décider

La Tunisie vient de se doter d'une nouvelle plateforme dédiée aux industries agroalimentaires. Baptisée "Portail tunisien des industries agroalimentaires", cette plateforme institutionnelle de veille économique vise à fournir aux entreprises du secteur des informations stratégiques fiables afin de les accompagner dans leurs prises de décision et renforcer leur compétitivité.

L'annonce a été faite par l'Agence allemande de coopération internationale en Tunisie (GIZ), qui a précisé que ce nouvel outil a été développé par la Direction générale des industries agroalimentaires relevant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, en collaboration avec le Centre technique de l'agroalimentaire (CTAA) et le Pôle de compétitivité de Bizerte.

Soutenu par le projet "Croissance qualitative pour l'emploi", ce portail ambitionne de centraliser les données et informations stratégiques liées au secteur agroalimentaire et de les rendre accessibles aux différents opérateurs économiques.

Un outil d'aide à la décision pour les entreprises

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À travers cette plateforme, les entreprises pourront accéder à des informations actualisées, précises et directement exploitables, destinées à améliorer leur capacité d'anticipation, identifier les opportunités du marché et soutenir leur développement.

Le portail repose sur une approche de gouvernance participative, réunissant l'expertise de trois institutions publiques, afin de garantir la fiabilité des contenus proposés et de favoriser une meilleure coordination entre les différents intervenants du secteur.

Une initiative issue d'un partenariat tuniso-allemand

Le lancement de ce portail intervient dans le cadre du projet "Croissance qualitative pour l'emploi", mis en oeuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Le projet bénéficie d'un financement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement ainsi que de l'Union européenne en Tunisie.

La cérémonie de lancement, organisée jeudi 23 juillet, a réuni des représentants d'institutions partenaires, d'organisations professionnelles et plusieurs opérateurs du secteur. Cette rencontre a permis de présenter les fonctionnalités du portail et de recueillir les besoins des acteurs de l'industrie agroalimentaire.