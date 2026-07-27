Tunisie: Mohamed Bennour élu à la tête de la Fédération tunisienne de boxe

26 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Mohamed Bennour a été élu nouveau président de la Fédération tunisienne de boxe (FTB) pour le mandat 2026-2028, lors de l'Assemblée générale élective de l'instance fédérale tenue ce dimanche, à Tunis.

La liste de Bennour a obtenu 21 voix, devançant celle de Dhaou Chamekh (15 voix) et Habib Asker (10 voix).

La liste victorieuse est composée de : Mohamed Bennour (président), Mohamed Zied Hadhri (Vive-président), Hazar Nekaies, Hanen Ajlani, Mohamed Iheb Hamrouni, Mohamed Habib Latrech, Bassem Dhaoui, Mohamed Ali Saidi, Imed Saidia, Montassar Larbi, Adel Ghandri et Mondher Barboura.

Selon la secrétaire générale de la FTB, Saliha Fadhlaoui, lors cette AG élective, les rapports moral et financier de la Fédération ont été approuvés.

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