Tunisie: Angélique Kidjo au Festival international de Carthage - Sublime malgré la désertion du public

Angélique Kidjo est une artiste dont l'oeuvre et la carrière sont portées par des engagements sociaux, politiques et environnementaux profonds, tout en célébrant l'identité africaine à travers le monde. Pourtant, un public timide a assisté à son concert.

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo a foulé, pour la première fois, jeudi dernier, la scène de Carthage dans le cadre de la 60e édition anniversaire du festival international de Carthage. Un public timide a assisté à son concert mais a été très vite conquis par sa voix puissante et son répertoire riche en sonorités africaines.

Du haut de ses 66 ans et malgré ses quatre décennies de carrière et ses nombreux prix glanés dans de multiples festivals, l'artiste a brillé par son énergie et son mélange unique de rythmes africains, de jazz et de pop. La diva, malheureusement peu connue en Tunisie, a présenté quelques titres de son nouvel album « Hope » paru sous les labels Parlophone et Warner music ainsi que ses succès emblématiques.

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En dépit d'une assistance limitée, l'artiste, accompagnée de ses quatre musiciens (basse, clavier, batterie et percussions), a donné le meilleur d'elle-même et fait bouger les gradins, qui ont chanté et dansé sur les rythmes de ses mélodies, confirmant ainsi son rôle de porte-drapeau de la culture africaine. Angélique Kidjo est une artiste dont l'oeuvre et la carrière sont portées par des engagements sociaux, politiques et environnementaux profonds, tout en célébrant l'identité africaine à travers le monde.

Parmi les titres qu'elle a proposés «Batonga», un véritable hymne à l'émancipation des jeunes filles. Militante acharnée de la cause environnementale et sociale, elle a consacré tout un album intitulé «Mother Nature» exprimant son engagement sur les enjeux écologiques actuels. Sa réinterprétation de «Remain in Light» des Talking Heads est sublime. Bien qu'elle réside aux Etats-Unis, elle ne renie pas ses origines et célèbre ses racines à travers des chansons comme «Africa» ou encore le tube planétaire swahilie «Malaika» de Myriam Makeba.

«Chante pour célébrer nos différences», déclare-t-elle entre deux chansons. Son style musical, l'afro-fusion, est en soi un engagement culturel, mêlant les rythmes béninois à l'afro-beat, au jazz, au funk et à des influences contemporaines dans le but de faire rayonner la culture africaine.

Ambassadrice de l'Unesco, elle porte un message qui prône la paix, la solidarité et l'égalité entre les peuples. Un message reçu avec enthousiasme par le public de Carthage. Un message d'espoir qui se manifeste par ses nombreuses collaborations avec des artistes internationaux, renforçant son rôle de pont entre les cultures. Forte de ses 40 ans de carrière et de ses cinq Grammy Awards, elle continue d'utiliser sa voix comme un outil puissant de mobilisation internationale.

Plus d'1h30 de concert qui a permis au public de découvrir cette boule d'énergie qu'est Angélique Kidjo. Il n'a cessé de la solliciter à la fin du spectacle et l'a fait revenir des coulisses pour un bis repetita. Généreuse, l'artiste regagne la scène pour satisfaire des fans qui lui ont réservé des salves d'applaudissements.