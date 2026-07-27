Tunisie: Voyage au pays - Attention à ce faux taux de change du dinar affiché sur Google

Les touristes et voyageurs préparant un séjour en Tunisie sont appelés à la vigilance après une confusion provoquée par un taux de change erroné affiché temporairement sur Google. La Banque centrale de Tunisie (BCT) a démenti toute dépréciation exceptionnelle du dinar tunisien, rappelant que la monnaie nationale demeure stable face aux principales devises étrangères.

À l'origine de cette confusion, un chiffre inhabituel apparu samedi 25 juillet sur le convertisseur de devises de Google : 3,96 dinars tunisiens pour un dollar américain, alors que le cours officiel se situait autour de 2,96 dinars.

L'écart, particulièrement important, a rapidement suscité des interrogations sur les réseaux sociaux. Pour les visiteurs étrangers préparant leur voyage en Tunisie, une telle variation pouvait laisser croire à une forte baisse du dinar et modifier leurs estimations de budget pour leur séjour.

La Banque centrale rassure : aucune chute du dinar

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Face à la propagation de ces informations, la Banque centrale de Tunisie a publié un communiqué pour démentir catégoriquement toute dépréciation brutale de la monnaie nationale.

L'institution a affirmé que le taux de change du dinar tunisien reste stable à des niveaux habituels face aux principales monnaies internationales, notamment le dollar américain et l'euro.

Selon les données communiquées par la BCT, le taux de change s'établit autour de 2,97 dinars tunisiens pour un dollar américain et de 3,37 dinars tunisiens pour un euro.

La Banque centrale rappelle que les seuls taux de référence sont ceux publiés par ses services officiels.

Pourquoi Google a-t-il affiché un mauvais taux ?

Selon des informations disponibles, le taux affiché par Google provenait de Morningstar, un fournisseur de données financières, et non d'une source officielle tunisienne.

Les convertisseurs automatiques en ligne peuvent parfois présenter des anomalies ou des décalages dans leurs données. Ils ne remplacent donc pas les taux officiels publiés par les banques centrales.

Ce type d'incident n'est d'ailleurs pas inédit : des erreurs similaires dans l'affichage des taux de change ont déjà provoqué des réactions sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays.

Un rappel utile avant de changer son argent

En pleine saison touristique, cette affaire rappelle un réflexe essentiel pour les visiteurs étrangers : toujours vérifier le taux de change auprès de sources fiables avant d'effectuer une opération de change ou d'établir son budget de séjour.

Un taux erroné affiché en ligne peut entraîner de mauvaises estimations concernant le coût des vacances, le montant des dépenses quotidiennes ou la valeur réelle de l'argent échangé.

Pour les touristes arrivant en Tunisie, la référence reste le taux publié par la Banque centrale de Tunisie et appliqué par les établissements financiers agréés.

Que l'on vienne en Tunisie pour des vacances, un voyage professionnel ou un séjour familial, la recommandation reste la même : ne pas se fier uniquement aux résultats automatiques des moteurs de recherche et privilégier les sources officielles.

Une simple vérification avant le départ peut éviter bien des incompréhensions une fois sur place.