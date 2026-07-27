Algérie: Canicule - Le pays monopolise le Top 8 mondial des températures les plus élevées

Le Sahara algérien s'est imposé comme l'épicentre mondial des températures extrêmes. Selon le classement des températures maximales relevées par Eldorado Weather pour les dernières 24 heures au 26 juillet 2026 à 15h00 UTC, huit stations algériennes occupent les huit premières places, avec un pic de 49,4°C enregistré à Hassi-Messaoud et Touggourt.

D'après ce classement météorologique, la station de Hassi-Messaoud, dans le sud-est algérien, arrive en première position avec une température maximale de 49,4°C, ex aequo avec Touggourt, également à 49,4°C. Elles sont suivies par Ouargla avec 49,3°C, puis El Oued avec 49°C.

Les températures restent particulièrement élevées dans plusieurs régions sahariennes algériennes : In-Salah (48,8°C), Rhourd Nouss (48,5°C), Adrar (48,4°C) et Timimoun (48,1°C) complètent le Top 8 mondial.

Un classement basé sur les relevés des stations météorologiques

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Le classement publié par Eldorado Weather ne correspond pas à un palmarès permanent des villes les plus chaudes du monde, mais à un relevé des températures maximales enregistrées par des stations météorologiques durant les dernières 24 heures.

La plateforme s'appuie sur des données issues de stations d'observation météorologique internationales, notamment via le réseau Ogimet, qui compile des observations provenant de différents services météorologiques nationaux.

Les valeurs correspondent donc aux températures maximales mesurées à des points d'observation précis, généralement des stations météorologiques situées dans ou à proximité des villes mentionnées.

Le Sahara algérien au coeur de l'épisode de chaleur

La domination algérienne dans ce classement s'explique notamment par la présence de vastes zones désertiques dans le sud du pays. Les régions sahariennes connaissent en période estivale des températures extrêmes en raison de plusieurs facteurs : ciel dégagé, fort ensoleillement, faible humidité et influence des masses d'air très chaudes.

Les stations situées dans le Sahara algérien figurent régulièrement parmi les zones enregistrant les plus fortes températures du continent africain, particulièrement lors des épisodes de canicule qui touchent l'Afrique du Nord.

L'Algérie devant le Golfe, l'Iran et les États-Unis

Derrière les huit stations algériennes, le classement fait apparaître d'autres régions traditionnellement confrontées à de fortes chaleurs.

La neuvième place revient à l'aéroport international du Koweït, avec 47,8°C, tandis que Qarn Alam, à Oman, occupe la dixième position avec 47,5°C.

D'autres stations figurent également dans le classement, notamment en Iran, au Mali et aux États-Unis, avec des températures dépassant les 47°C.

Cette nouvelle séquence de températures extrêmes intervient dans un contexte de multiplication des épisodes de chaleur intense en Méditerranée et en Afrique du Nord.

Les spécialistes du climat alertent depuis plusieurs années sur l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, ainsi que sur leur impact sur les ressources en eau, les écosystèmes, l'agriculture et la consommation énergétique.