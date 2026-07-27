Libye: Des jours sans courant, des rues bloquées - Tripoli explose de colère face à la crise électrique

La colère gagne les rues de Tripoli face à l'aggravation de la crise de l'électricité. Des manifestations ont éclaté devant le siège du gouvernement d'union nationale dans la capitale libyenne, où des citoyens réclament notamment le départ du responsable de la Compagnie générale d'électricité, accusée de ne pas parvenir à résoudre les coupures prolongées.

La mobilisation intervient alors que plusieurs quartiers de la capitale et d'autres régions du pays subissent des interruptions importantes de l'alimentation électrique. Dans certaines zones, les coupures atteignent près de 14 heures par jour, tandis que certaines localités font face à des pannes totales pouvant durer plusieurs jours.

Routes bloquées et tensions dans la capitale

En signe de protestation, des manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers à Tripoli et incendié des pneus, perturbant la circulation dans plusieurs quartiers.

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Les protestataires dénoncent une situation devenue, selon eux, insupportable, appelant les autorités à prendre des mesures urgentes pour rétablir un approvisionnement régulier en électricité.

La crise ne touche désormais plus uniquement les foyers. Les longues coupures ont également affecté plusieurs secteurs économiques, avec l'arrêt d'usines et de projets dépendant de l'alimentation électrique.

La situation est aggravée par des difficultés d'approvisionnement en carburant nécessaire au fonctionnement des groupes électrogènes, limitant davantage les capacités de production d'électricité.

Les conséquences se font également sentir sur l'approvisionnement en eau potable. Plusieurs unités de production d'eau ont réduit ou suspendu leur activité en raison des coupures de courant et du manque de carburant, entraînant des pénuries de certaines bouteilles et une hausse des prix dans plusieurs régions.

Le gouvernement appelé à intervenir

Alors que la contestation prend de l'ampleur, les habitants demandent une intervention rapide des autorités pour mettre fin à une crise qui affecte désormais plusieurs aspects de la vie quotidienne : accès à l'électricité, disponibilité de l'eau potable, activité économique et services essentiels.

La crise électrique, récurrente en Libye malgré les importantes ressources énergétiques du pays, ravive une nouvelle fois le débat sur la gestion du secteur de l'électricité et les capacités des autorités à assurer un service public stable à la population.

S.R

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