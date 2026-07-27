Tunisie: Mercato

Mastouri va opter pour Nantes

La Presse -- Les Canaris tiendraient leur nouveau buteur. L'attaquant Hazem Mastouri, lié avec le Dinamo Makhachkala jusqu'en 2028, est courtisé par l'EST et le FC Nantes. Cependant, la proposition nantaise aurait pesé dans la balance et l'avant de 29 se dirigerait tout droit vers les Canaris. Rappelons que lors du dernier Mondial, Mastouri a signé un but contre les Pays Bas, une réalisation qui a visiblement retenu l'attention des recruteurs nantais et qui les a ensuite amenés à se renseigner sur l'ex-Usémiste.

Jibril Othman à l'Aviron Bayonnais

L'ASSE n'a pas retenu l'attaquant Jibril Othman, 22 ans. Ce dernier va poursuivre sa carrière à l'Aviron Bayonnais pour retrouver surtout du temps de jeu et passer un cap au niveau senior. Ancien international U20 tunisien (12 sélections, 2 buts), Jibril Othman arrive à un tournant de sa jeune carrière. En rejoignant le projet bayonnais, le jeune buteur va évoluer dans un championnat exigeant et physique. De quoi s'aguerrir et muscler son jeu surtout.

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Monaco sur Yahia Jlidi

Yahia Jlidi, milieu offensif tunisien de 17 ans, est dans le viseur de l'AS Monaco. Les Monégasques ont même avancé sur le dossier mais l'offre de 4 millions d'euros formulée a été repoussée par le club employeur du joueur, le SCO Angers. Lié jusqu'à l'année prochaine par un contrat aspirant, Jlidi pourrait cependant signer un engagement professionnel avec Angers, à moins que le club du Rocher ne revoit sa proposition à la hausse.

Nour Mani passe à l'ASM

L'attaquant Nour Mani, 24 ans, a rejoint l'AS Marsa pour un bail de deux ans. Le désormais ancien buteur de l'ES Hammam-Sousse, prolifique à souhait la saison écoulée en Ligue 2, là où il a terminé l'exercice à la première place du classement des buteurs, constitue forcément un précieux renfort pour les banlieusards du nord.

Bienvenu Vigninou proche du ST

Bienvenu Vigninou, attaquant béninois de 22 ans, va vraisemblablement opter pour le Stade Tunisien. Libre de droit, l'ex-joueur de Loto FC du Bénin et de Rayon Sports FC du Rwanda constituerait un recrutement qui peut peser dans la rotation offensive du club Bardolais.

Seydou Lamine Sacko rebondira-t-il à l'ESS ?

Auteur d'une saison assez pleine sous les couleurs de l'ASEC Mimosas, le milieu de terrain ivoirien Seydou Lamine Sacko était tout proche de signer au profit de l'EST, mais contre toute attente, l'opération n'a pas abouti. Cependant, Sacko pourrait bel et bien évoluer en Ligue 1 Tunisienne, la saison prochaine. Selon des sources proches du dossier, l'Étoile Sportive du Sahel a transmis une offre officielle afin de convaincre définitivement le joueur.

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