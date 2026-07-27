Tunisie: Décès de deux anciens présidents du CAB en une seule journée

Le Club Athlétique Bizertin (CAB) est plongé dans le deuil après la disparition, samedi 25 juillet 2026, de deux anciens présidents du club, Ali Ben Gaïd Hussein et Ezzeddine Karoui. Les deux dirigeants, considérés comme des figures marquantes de l'histoire du club et de la ville de Bizerte, sont décédés le même jour, provoquant une vive émotion au sein de la famille sportive bizertine.

Dans un message de condoléances, le club et ses supporters ont salué la mémoire de deux personnalités qui ont consacré une partie de leur parcours au service du CAB et laissé une empreinte auprès des habitants de la région ainsi que des générations de supporters.

Ali Ben Gaïd Hussein, un rôle clé dans une période de transition

Ali Ben Gaïd Hussein avait dirigé une commission de gestion du Club Athlétique Bizertin à la fin de la saison 1999-2000.

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Durant cette période transitoire, il avait assuré la gestion du club et veillé à l'organisation d'une assemblée générale élective ayant permis l'installation d'une nouvelle structure dirigeante.

Son passage à la tête du club s'inscrivait dans une phase importante de réorganisation administrative du CAB.

Ezzeddine Karoui lui succède à la présidence

À la suite de ces élections, Ezzeddine Karoui avait pris les commandes du club, poursuivant la mission engagée et poursuivant son engagement au service du Club Athlétique Bizertin.

Sa disparition, intervenue le même jour que celle d'Ali Ben Gaïd Hussein, a renforcé l'émotion au sein de la communauté sportive de Bizerte.

À travers les nombreux hommages exprimés après leur disparition, supporters, anciens dirigeants et proches du club ont rappelé l'attachement des deux hommes au CAB et leur contribution à son histoire.

Le Club Athlétique Bizertin perd ainsi deux anciens présidents qui auront marqué, chacun à leur manière, la vie du club et de la cité bizertine.

S.R

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