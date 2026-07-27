Cote d'Ivoire: Apiassi festival - Adjamé village se prépare à célébrer l'indépendance dans la joie et la fraternité

La première édition du Festival « Apiassi » a été officiellement lancée lors d'une conférence de presse, le vendredi 24 juillet 2026, à la chefferie d'Adjamé.

Placé sous le signe de la joie, du partage et de la fraternité, l'événement qui se déroulera les 6 et 7 août 2026, entend accompagner la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prévu 7 août 2026.

Selon le commissaire général, Yves Gaillon Aimant, le Festival « Apiassi », qui signifie « joie » en langue atchan, se veut un espace de rassemblement et de communion.

Des artistes très attendus et un programme aux couleurs de la diversité culturelle

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Au programme de cette première édition, des artistes issus de plusieurs communautés et régions de Côte d'Ivoire, ainsi que des prestations de danses traditionnelles et des mets représentant la diversité culturelle du pays.

Parmi les artistes très attendus figurent, notamment Oyoki Onanayo, Lili Djeli, l'Orchestre LFA et Guy Mobio. Aux platines, Fabregas DJ et DJ Servais assureront l'animation musicale. Au total, une vingtaine d'artistes sont annoncés sur la scène.

Le 6 août sera consacré aux activités sportives, notamment aux rencontres de football et aux matchs de talents. Le 7 août, les festivités musicales et culturelles débuteront à 16h à la chefferie d'Adjamé et se poursuivront jusqu'au matin du 8 août.

La programmation mettra à l'honneur plusieurs cultures ivoiriennes, notamment atchan, mandingue, yacouba, guéré et baoulé, à travers la musique et les danses traditionnelles.

À terme, les organisateurs ambitionnent de faire de cette édition, un rendez-vous international, en accueillant des artistes et des communautés de la sous-région et de la diaspora.

Invité d'honneur, l'honorable Rodolphe a insisté sur la portée citoyenne de l'initiative. « La nation ne se construit pas seulement dans les institutions. L'un des fondements des nations, c'est quand ses filles et ses fils se retrouvent pour partager, célébrer et développer leur identité culturelle malgré leurs différences », a-t-il déclaré. Il a appelé à faire de la diversité culturelle un socle d'unité et de cohésion sociale.

Le promoteur, Richard Taupé, a expliqué que le festival est né de la volonté de redonner de la joie à Adjamé village et de faire connaître davantage ce patrimoine culturel. « Le concept "Apiassi", c'est la joie », a-t-il martelé, invitant les populations à se retrouver le 7 août à la chefferie d'Adjamé pour célébrer dans la paix et la fraternité.

L'accès au festival est gratuit, avec un dispositif de sécurité prévu par les organisateurs.

Par cette initiative, les organisateurs souhaitent faire d'Adjamé un point de convergence des cultures et offrir aux populations un cadre de célébration de l'indépendance sous le signe de la joie, de l'unité et du vivre-ensemble.