Afrique: Burkina Faso/Accès à la propriété - Banque Atlantique et Cge Immobilier scellent un partenariat

Banque Atlantique Burkina Faso, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp) et Cge Immobilier ont signé une convention de partenariat visant à faciliter et sécuriser le parcours d'acquisition immobilière des particuliers, rapporte un communiqué de l'instance bancaire dont Fratmat.info a eu copie le lundi 27 juillet 2026.

Ce partenariat permet aux bénéficiaires de bénéficier d'un accompagnement complet depuis la sélection du bien jusqu'à son financement. En outre, les clients éligibles auront accès à des solutions de financement adaptées, ainsi qu'un suivi personnalisé à chaque étape du projet.

« Cette initiative traduit notre volonté de proposer à nos clients des solutions plus accessibles, innovantes et adaptées à leurs besoins. En conjuguant notre expertise financière avec celle de Cge Immobilier, nous contribuons à lever les principaux freins à l'accession à la propriété et soutenir durablement le secteur de l'habitat au Burkina Faso », a déclaré Moussa Touré, directeur général de la structure bancaire.

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Quant à Brahima Ouattara, directeur général de la structure immobilière, il a salué la signature de ce partenariat. « Cette collaboration permet d'offrir à nos clients un parcours d'acquisition plus simple, fluide et mieux coordonné. Ensemble, nous mettons en place un dispositif qui répond concrètement aux attentes des acquéreurs et facilite la réalisation de leurs projets immobiliers », dit-il.