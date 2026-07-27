Afrique: Spiritualité - Le 24e Séminaire international annuel de Sahaja Yoga en terre africaine se tiendra à Abengourou

Du 30 juillet au 2 août 2026, la localité de Padiégnan, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé, département d'Abengourou, accueillera la 24e édition du Séminaire international annuel de Vishwa Nirmala Dharma Sahaja Yoga en terre africaine.

Cette rencontre spirituelle réunira des pratiquants et sympathisants venus de plusieurs pays autour de la méditation, du développement intérieur et de la paix.

Placé sous les auspices de Sa Sainteté Shri Mataji Nirmala Devi, fondatrice de Vishwa Nirmala Dharma Sahaja Yoga, ce rendez-vous se veut un moment de ressourcement spirituel et de partage. Née le 21 mars 1923, Shri Mataji a fondé Sahaja Yoga le 5 mai 1970 avec pour ambition d'offrir à chacun une voie d'éveil spirituel fondée sur l'expérience personnelle.

Selon les principes de Sahaja Yoga, Vishwa Nirmala Dharma signifie « Pure religion intérieure ». Cette philosophie enseigne que Dieu ne constitue ni un concept ni une simple idée, mais une réalité qui peut être vécue à travers l'éveil de l'énergie intérieure présente en chaque être humain, appelé la Kundalini. Cette expérience de réalisation de soi est au coeur de la pratique de Sahaja Yoga.

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Les responsables de l'organisation rappellent que la tenue de ces séminaires sur le continent africain a reçu la bénédiction de Shri Mataji le 28 avril 2001 à Istanbul, en Turquie. Depuis lors, cette rencontre annuelle est devenue un rendez-vous majeur pour les pratiquants africains, la présente édition marquant la 24e année de cette initiative.

Au-delà de sa dimension spirituelle, Sahaja Yoga met en avant plusieurs bienfaits, notamment sur le plan physique, en favorisant la détente et le bien-être, sur le plan sociétal, en encourageant la paix, la tolérance et l'harmonie entre les individus, ainsi que sur le plan de l'évolution spirituelle à travers une meilleure connaissance de soi.

Le thème retenu cette année s'inspire d'une parole de Shri Mataji Nirmala Devi : « Vous devez être des gens courageux et joyeux. Pour une chose ; car vous représentez cette force qui se bat pour le Divin, pour Dieu Tout-Puissant. Vous êtes Ses mains. »

Le programme débutera le jeudi 30 juillet par un programme public organisé à la mairie d'Abengourou, suivi de l'accueil des participants, d'un Havan, d'un dîner et d'une soirée culturelle. Les journées suivantes alterneront méditations collectives, cérémonie officielle d'ouverture, conférences, projections vidéo, forums d'échanges, enseignements inspirés des interventions de Shri Mataji, chants spirituels (Bhajans), cérémonie de vénération de Shri Durga, Puja et animations culturelles.

La clôture du séminaire interviendra dans la soirée du samedi 1er août, avant le départ des participants prévu le dimanche 2 août après une dernière séance de méditation collective.

À travers cette 24e édition, les organisateurs ambitionnent de promouvoir les valeurs de paix, de fraternité, de joie et d'éveil intérieur, tout en renforçant les liens entre les différentes communautés de Sahaja Yoga présentes sur le continent africain et au-delà.