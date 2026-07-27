Afrique: Coopération avec le Canada et l'Union africaine - Nialé Kaba renforce les ambitions diplomatiques du pays

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale multiplie les initiatives en faveur du rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire.

Ce vendredi 24 juillet 2026, Nialé Kaba a reçu, en audience, à son cabinet, Sandra Choufani, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays ainsi que sur plusieurs questions d'actualité internationale.

À cette occasion, les deux personnalités se sont félicitées de l'excellence des relations ivoiro-canadiennes et ont exprimé leur volonté commune de les consolider davantage et de les diversifier au profit de leurs peuples respectifs.

La diplomate canadienne a également profité de cette rencontre pour remercier les autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux qui lui est réservé depuis sa prise de fonction. Elle a réaffirmé son engagement à oeuvrer pour le renforcement du partenariat entre Abidjan et Ottawa.

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Cette audience avec la ministre d'État s'inscrit dans la dynamique de promotion de la diplomatie ivoirienne impulsée par le gouvernement.

Dans cette même perspective, la ministre d'État a procédé, la veille, à la signature d'un contrat en vue de la construction de la chancellerie et de la résidence de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Signé avec M. Chen Chen, président-directeur général de l'entreprise éthiopienne Golden Apple Building Works Contractor, ce contrat marque une étape importante dans la modernisation des représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger.

Nialé Kaba a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, de doter les missions diplomatiques ivoiriennes d'infrastructures modernes conformes aux standards internationaux.

L'objectif est d'offrir aux diplomates ivoiriens un cadre de travail adéquat tout en renforçant l'image et la visibilité de la Côte d'Ivoire à l'international.

La future chancellerie d'Addis-Abeba revêt une importance particulière. En effet, la représentation ivoirienne en Éthiopie assure la mission permanente auprès de l'Union africaine et couvre, en outre, plusieurs pays d'Afrique de l'Est.

Ce projet devrait, par ailleurs, permettre de réaliser d'importantes économies sur les dépenses, en ce qui concerne les locations de l'État.

De son côté, le dirigeant de Golden Apple Building Works Contractor s'est engagé à exécuter les travaux dans les délais prévus et conformément aux exigences du contrat.

À travers ces différentes actions, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de consolider ses partenariats stratégiques tout en renforçant les moyens de son action diplomatique sur la scène internationale.

Pour rappel, Sandra Choufani, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres de créance au Président Alassane Ouattara, le 16 septembre 2025, au Palais de la Présidence de la République, à Abidjan.