Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Entre l'hymne "Teranga" et la réception des infrastructures, le pays accélère ses préparatifs

À moins de cent jours des Jeux Olympiques de la Jeunesse, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a réceptionné ce matin deux ouvrages majeurs du dispositif Dakar 2026, la piscine olympique du complexe du Tour de l’Œuf et le stade Iba Mar Diop.

À un peu plus de trois mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les préparatifs franchissent une nouvelle étape avec la présentation de l'hymne officiel de la compétition et la réception de deux infrastructures sportives majeures par le président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye.

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) a dévoilé la chanson officielle des JOJ, intitulée « Teranga », composée et interprétée par l'artiste sénégalaise Mamy Mbaye. Le titre a été présenté pour la première fois en public le 23 juillet, lors des festivités marquant le cap des 100 jours avant l'ouverture des Jeux, prévue le 31 octobre 2026.

Sélectionnée à l'issue d'un concours national ayant réuni une centaine de candidatures venues de différentes régions du Sénégal, la chanson a été retenue par un jury composé de personnalités du monde musical sénégalais. Selon les organisateurs, « Teranga » a été choisie pour sa capacité à refléter l'identité culturelle du Sénégal, à mettre en valeur la créativité africaine et à porter les valeurs fondamentales du Mouvement olympique : l'excellence, l'amitié et le respect.

Bien plus qu'un simple hymne sportif, le morceau se veut un message d'unité et de partage. Il célèbre le sport comme un espace de rencontre, de respect mutuel et de fair-play, où la victoire comme la défaite sont vécues dans un esprit de fraternité.

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Le choix du titre fait référence à la teranga, valeur emblématique de l'hospitalité sénégalaise. À travers des paroles telles que « Pincez tous vos koras, welcome au pays de la teranga », la chanson invite les athlètes, les délégations et les visiteurs du monde entier à découvrir un Sénégal ouvert et accueillant. La mention de la kora, instrument traditionnel d'Afrique de l'Ouest, souligne également l'attachement de l'œuvre au patrimoine culturel de la région.

Parallèlement à cette dimension culturelle, les préparatifs matériels des JOJ se poursuivent. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement réceptionné la piscine olympique de Dakar ainsi que le stade Iba Mar Diop, deux infrastructures réhabilitées dans le cadre de l'organisation des Jeux.

La cérémonie s'est tenue au complexe Tour de l'Œuf, en présence de plusieurs autorités, parmi lesquelles le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, le maire de Dakar, Abass Fall, ainsi que l'ambassadrice de France au Sénégal.

À l'issue de la visite des deux sites, le chef de l'État a salué la qualité des ouvrages réalisés ainsi que le respect du calendrier des travaux.

« Je ne peux que dire aujourd'hui, sur les deux sites que j'ai visités, ma satisfaction totale quant au fait que nous ayons réussi à finaliser ces ouvrages dans les délais », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le président a toutefois rappelé que la réussite des Jeux ne dépendra pas uniquement de la livraison des infrastructures, mais également de l'ensemble de l'organisation de l'événement soulignant la portée continentale de l'événement, rappelant aussi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar constitueront une première historique pour l'Afrique.

« Nous avons dit que c'est l'Afrique qui accueille, et nous tenons à ce que l'Afrique accueille dans les conditions les plus optimales », a-t-il déclaré.

À quelques semaines du lancement de cette première édition des Jeux Olympiques organisée sur le continent africain, le Sénégal poursuit ainsi ses préparatifs sur plusieurs fronts. Entre la mise en lumière de son patrimoine culturel à travers l'hymne officiel « Teranga » et l'achèvement progressif des infrastructures sportives, le pays entend réunir les conditions nécessaires à la réussite de cet événement historique.