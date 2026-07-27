Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Le personnel appelé à adopter les bonnes pratiques

À l'issue de deux jours de travaux, le ministère de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement a bouclé, le 24 juillet à Brazzaville, son séminaire interne d'orientation placé sur le thème « Du bilan à l'action : consolider les acquis et accélérer les réformes pour le quinquennat 2026-2031 ». Organisée pour renforcer les capacités des agents et harmoniser leur compréhension des priorités gouvernementales, cette rencontre a été marquée par un appel du ministre Luc Joseph Okio à faire des bonnes pratiques, de la performance et de l'innovation les piliers de l'action administrative.

Le séminaire a réuni plus d'une centaine de participants, parmi lesquels les cadres, agents du ministère et personnes ressources. Pendant deux jours, les échanges ont permis de dresser le bilan des réalisations du précédent quinquennat et de définir les orientations du nouveau cycle de réformes. Les participants ont notamment revisité les principaux chantiers engagés par le ministère, précisément l'adoption de la loi d'orientation de la réforme de l'État, le Plan stratégique de la réforme de l'État ainsi que le Répertoire interministériel des métiers, emplois et compétences de l'administration publique.

Pour Michelle Bienvenue Ayio, collaboratrice au cabinet du ministre, cette session a permis au personnel de mieux s'approprier les missions du département ministériel, les projets en cours et les perspectives du quinquennat 2026-2031. Elle a également souhaité une meilleure visibilité des actions conduites par le ministère afin que les réformes engagées soient pleinement comprises et mises en oeuvre dans l'ensemble des administrations publiques.

Même analyse du côté de Christian Léopold Libissa-Balou, directeur d'appui au suivi et à l'évaluation des réformes et de la diffusion des rapports. Revenant sur le premier séminaire organisé en 2021, ce cadre a rappelé que plusieurs objectifs majeurs ont été atteints, à savoir l'adoption de la loi d'orientation de la réforme de l'État en 2024 et la validation du Plan stratégique de la réforme de l'État en 2025.

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Clôturant les travaux, le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Luc Joseph Okio, a exhorté l'ensemble du personnel à transformer les enseignements du séminaire en actions concrètes. Il a souligné que le renforcement continu des compétences constitue désormais une exigence incontournable pour accompagner les réformes gouvernementales. « Consolider les acquis, c'est préserver les progrès accomplis, renforcer les mécanismes qui ont démontré leur efficacité et promouvoir les bonnes pratiques au sein de nos services. Accélérer les réformes, c'est faire preuve d'audace, de rigueur et d'esprit d'innovation », a-t-il déclaré, rappelant que les citoyens attendent une administration plus moderne, plus efficace et davantage tournée vers l'intérêt général.

Enfin, le ministre a invité chaque agent à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité et d'engagement afin que les recommandations issues du séminaire se traduisent par des résultats concrets au service de la modernisation de l'État.