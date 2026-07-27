Afrique: CPI - La RDC présente la candidature du Pr Ézéchiel Amani au poste de juge

La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement présenté, le 26 juillet, la candidature du Pr Ézéchiel Amani Cirimwami au poste de juge à la Cour pénale internationale (CPI). Cette candidature devra faire l'objet d'une appréciation souveraine des États parties qui en jugeront de sa pertinence.

En attendant l'élection prévue en décembre prochain, à l'occasion de la vingt-cinquième session de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome, le gouvernement croit en la justesse de son choix. Dans le communiqué publié à ce sujet par le ministère de la Communication et Médias, une emphase particulière est mise sur le parcours du candidat ainsi que sur ses compétences, son indépendance d'esprit et son intégrité, des qualités requises pour exercer les fonctions de juge à la CPI.

Pour le gouvernement, le profil de son candidat combine une solide expérience judiciaire nationale, une pratique du contentieux international, un engagement universitaire ainsi qu'une contribution à l'évolution du droit international. En effet, Ézéchiel Amani Cirimwami est magistrat de carrière, enseignant en droit international et praticien du contentieux international. Il compte « plus de quinze années d'expérience juridique ». Il a exercé les fonctions de juge et occupe actuellement celles de procureur en RDC, tout en intervenant comme conseil devant plusieurs juridictions internationales.

À noter que pour Kinshasa, cette candidature s'inscrit dans le cadre de son attachement aux principes du Statut de Rome et de son engagement en faveur de la primauté du droit, du multilatéralisme et d'une justice internationale indépendante, impartiale et efficace.

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