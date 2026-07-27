Congo-Brazzaville: PAPN - 900 emplois supplémentaires seront créés avec le Môle Est

27 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

La nouvelle plateforme portuaire (Le Môle Est) en construction au Port autonome de Pointe Noire (PAPN) devrait permettre, selon Congo Terminal, responsable du projet, la création de 900 emplois supplémentaires au profit des jeunes Congolais, indique un communiqué de l'entreprise.

Les recrutements concerneront notamment les métiers de l'exploitation, de la maintenance et les fonctions supports, tout en offrant de nouvelles perspectives d'évolution aux collaborateurs déjà engagés au sein de l'entreprise.

Au-delà des recrutements, Congo Terminal place la formation au coeur de son engagement. À travers ses programmes d'apprentissage, ses partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et l'accueil régulier de stagiaires, l'entreprise contribue à transmettre des compétences techniques exigeantes adaptées aux besoins du secteur portuaire et logistique.

« Avec le Môle Est, nous voulons créer des opportunités concrètes pour la jeunesse congolaise et accompagner la montée en compétences de nos équipes. Ce projet illustre notre volonté de contribuer durablement au développement économique du Congo et à la lutte contre le chômage des jeunes, en investissant dans l'emploi local et la formation des talents », a déclaré Aristide Ndjawe, directeur des Ressources humaines de Congo Terminal.

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Le nouveau terminal à conteneurs associera performance opérationnelle et impact social. En renforçant les capacités portuaires, le projet contribuera à soutenir l'activité économique nationale tout en favorisant l'insertion professionnelle et le développement de compétences locales dans des métiers essentiels à la chaîne logistique.

À travers cette extension, Congo Terminal confirme son engagement en faveur d'une croissance porteuse d'emplois, de compétences et d'opportunités pour le pays.

Depuis le démarrage de ses activités en 2009, cette entreprise devenue filiale d'Africa Global Logistics accompagne le développement du PAPN tout en renforçant progressivement ses équipes. A ce jour, l'entreprise compte près de mille collaborateurs, cent cinquante apprentis et accueille chaque mois une centaine de stagiaires.

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