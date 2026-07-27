Afrique Centrale: Congo-Gabon - Denis Sassou N'Guesso visite des chantiers à Libreville

27 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Profitant de son séjour de quatre jours au Gabon, le président Denis Sassou N'Guesso, a effectué, le 26 juillet, une visite des principaux chantiers en cours de réalisation à Libreville, en compagnie de son homologue, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Après un bref entretien, les deux chefs d'État se sont notamment rendus à la Baie des Rois, vaste projet d'aménagement urbain réalisé sur le front de mer de Libreville. Présenté comme un futur quartier intelligent et écoresponsable, ce site est appelé à devenir un pôle majeur de développement économique, résidentiel et touristique. Ils ont ensuite visité la cité Émeraude, un complexe administratif moderne implanté sur le boulevard Bessieux, qui regroupe plusieurs ministères et services publics sur un espace de trois hectares, dans le cadre de la modernisation des infrastructures de l'État gabonais.

À l'issue de cette visite, Denis Sassou N'Guesso a salué les efforts engagés par son homologue en faveur de la modernisation du Gabon, soulignant l'ampleur des transformations entreprises. Le président gabonais a ensuite accompagné son hôte à l'aéroport international Léon-Mba, où une cérémonie d'au revoir, marquée par les honneurs militaires et l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, a précédé le retour du chef de l'État congolais à Brazzaville.

Rappelons que Denis Sassou N'Guesso s'est rendu au Gabon pour assister au mariage civil de son petit-fils Omar Denis Junior Bongo Ondimba avec Julia Otto Mbongo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.