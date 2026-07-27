Afrique Centrale: Congo-Gabon - Denis Sassou N'Guesso visite des chantiers à Libreville

Profitant de son séjour de quatre jours au Gabon, le président Denis Sassou N'Guesso, a effectué, le 26 juillet, une visite des principaux chantiers en cours de réalisation à Libreville, en compagnie de son homologue, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Après un bref entretien, les deux chefs d'État se sont notamment rendus à la Baie des Rois, vaste projet d'aménagement urbain réalisé sur le front de mer de Libreville. Présenté comme un futur quartier intelligent et écoresponsable, ce site est appelé à devenir un pôle majeur de développement économique, résidentiel et touristique. Ils ont ensuite visité la cité Émeraude, un complexe administratif moderne implanté sur le boulevard Bessieux, qui regroupe plusieurs ministères et services publics sur un espace de trois hectares, dans le cadre de la modernisation des infrastructures de l'État gabonais.

À l'issue de cette visite, Denis Sassou N'Guesso a salué les efforts engagés par son homologue en faveur de la modernisation du Gabon, soulignant l'ampleur des transformations entreprises. Le président gabonais a ensuite accompagné son hôte à l'aéroport international Léon-Mba, où une cérémonie d'au revoir, marquée par les honneurs militaires et l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, a précédé le retour du chef de l'État congolais à Brazzaville.

Rappelons que Denis Sassou N'Guesso s'est rendu au Gabon pour assister au mariage civil de son petit-fils Omar Denis Junior Bongo Ondimba avec Julia Otto Mbongo.

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