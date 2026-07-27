Algérie: Le président de la République ordonne une enquête 'très approfondie' sur l'incendie de l'établissement de l'enfance assistée de Mohammadia

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné aux services de sécurité l'ouverture d'une enquête "très approfondie" sur l'incendie de l'établissement de l'enfance assistée de Mohammadia à Alger.

"J'ai ordonné aux services de sécurité une enquête très approfondie, à partir du planton jusqu'au plus haut responsable" de cet établissement afin de mettre toute la lumière sur cette tragédie, a déclaré le président de la

République, lors de son entrevue périodique avec les représentants de médias nationaux, et qui sera diffusée lundi soir.

Sur un autre plan, le président de la République a tenu à saluer les efforts des différents intervenants et acteurs face aux incendies enregistrés dans certaines wilayas, citant en particulier les images de solidarité façonnées par les agents de la Protection civile en train de rafraichir leurs collègues de Sonelgaz, lorsque ces derniers s'affairaient à rétablir une panne d'électricité à côté d'un foyer d'incendie encore actif.

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"Ce sont des images que vous ne verrez qu'en Algérie", a-t-il soutenu, avant d'annoncer que "des mesures seront prises pour encourager les agents du terrain".

En outre, le président de la République s'est engagé à "poursuivre le dialogue avec les partis politiques".

Sur un autre registre, le président de la République a affirmé que l'Etat continuera de mener une "guerre sans merci" contre les bandes de quartier, assurant que ces bandes seront "vaincues".

Le président de la République a tenu, à ce propos, à rassurer toutes les familles algériennes au sujet de "la sécurité de leurs fils et de leurs filles".

Concernant les relations algéro-françaises, le président de la République a réaffirmé "aux Algériens avant les amis français" que le Président algérien "n'a jamais demandé un quota de visas, un nombre de visas, ou parlé de visas", de même qu'il "n'a jamais demandé d'excuses ou d'indemnisations", avant de conclure: "l'Algérie ne fera jamais la manche".