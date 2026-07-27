Congo-Kinshasa: Le Dialogue national - Et si le pays en faisait une institution permanente de sa renaissance ?

À l'attention des organisateurs, des participants et de tout le peuple congolais

La République démocratique du Congo fait face depuis plusieurs décennies à des crises politiques, sécuritaires, institutionnelles et sociales qui fragilisent la cohésion nationale, la confiance entre les citoyens et les institutions, ainsi que la consolidation de la souveraineté de l'État.

À chaque période de tension, le Dialogue national apparaît comme une réponse possible. Pourtant, l'expérience des différents dialogues organisés dans notre pays montre une réalité : lorsqu'un dialogue est conçu uniquement comme une réponse temporaire à une crise, ses résultats restent souvent limités.

La question essentielle n'est donc plus seulement de savoir s'il faut dialoguer, mais plutôt de réfléchir à comment faire du dialogue une véritable institution de gouvernance nationale.

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C'est dans cette perspective que s'inscrit une réflexion scientifique proposant un Modèle congolais du Dialogue national, fondé sur deux concepts : la diplomatie intérieure et la souveraineté dialogique.

La diplomatie intérieure : une Nation doit d'abord apprendre à se parler

La diplomatie est généralement associée aux relations entre les États. Pourtant, avant de défendre ses intérêts à l'extérieur, une Nation doit être capable d'organiser un dialogue constructif entre ses propres composantes.

La diplomatie intérieure désigne ainsi la capacité d'un État à créer des mécanismes permettant aux citoyens, aux institutions et aux différentes forces sociales de se parler, de rechercher des compromis et de construire ensemble des solutions aux défis nationaux.

Une Nation qui ne sait pas gérer ses propres contradictions demeure vulnérable dans son action internationale.

La souveraineté dialogique : construire nos propres consensus

La souveraineté ne se limite pas à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance juridique d'un État. Elle implique également la capacité d'un peuple à résoudre ses différends internes par des mécanismes nationaux légitimes.

La souveraineté dialogique exprime cette capacité d'une Nation à produire elle-même les consensus nécessaires à son avenir.

Une Nation forte n'est pas une Nation sans divergences. C'est une Nation qui possède les outils pour transformer ses divergences en forces de construction collective.

Les enseignements des expériences internationales

Plusieurs nations ont montré que le dialogue peut devenir un instrument de renaissance lorsqu'il dépasse la simple gestion d'une crise.

L'Afrique du Sud, après des décennies d'apartheid, a utilisé le dialogue et la réconciliation pour reconstruire une société profondément divisée.

Le Bénin, à travers la Conférence nationale de 1990, a fait du dialogue un moment important de refondation institutionnelle.

La Tunisie a également démontré, à travers son dialogue national de 2013, que la recherche du compromis peut contribuer à préserver une transition politique.

Ces expériences ne doivent pas être copiées mécaniquement, car chaque nation possède son histoire. Toutefois, elles démontrent une vérité essentielle : un dialogue réussi dépend moins de la rencontre elle-même que de la vision, de la méthode et du suivi des engagements pris.

Le Congo n'a donc pas seulement besoin d'une table de dialogue. Il a besoin d'une véritable architecture nationale du dialogue.

Les quatre piliers d'un Dialogue national réussi

Un Dialogue national durable doit reposer sur quatre fondements.

1. La vérité nationale

Le Congo doit pouvoir regarder sa réalité avec courage. La vérité recherchée n'est pas une vérité d'accusation, mais une vérité constructive permettant de comprendre les causes profondes des crises et de construire une vision commune.

2. La responsabilité collective

La réussite du dialogue exige de dépasser la recherche permanente des coupables. Chaque acteur doit reconnaître sa part de responsabilité dans les difficultés comme dans les progrès de la République.

3. La réconciliation nationale

La paix durable nécessite la restauration de la confiance entre citoyens, communautés et institutions. La réconciliation ne signifie pas l'oubli de la justice, mais la volonté de reconstruire un avenir commun.

4. La transformation institutionnelle

Un dialogue qui ne produit pas de réformes concrètes risque de rester une simple déclaration d'intention. Les engagements doivent être accompagnés d'un calendrier, d'un mécanisme de suivi et d'une évaluation régulière.

Un canevas stratégique proposé aux organisateurs, participants et au peuple congolais

La réussite d'un Dialogue national dépend également de son organisation. C'est pourquoi un canevas stratégique est proposé comme contribution intellectuelle destinée à accompagner la réflexion nationale.

Ce canevas n'est ni un programme officiel ni une prescription institutionnelle. Il constitue une proposition méthodologique pouvant être adaptée par les autorités compétentes et les parties prenantes.

Il repose sur neuf étapes :

Le Pacte moral national Définir les principes éthiques et les règles communes du dialogue.

les principes éthiques et les règles communes du dialogue. La vérité nationale Etablir un diagnostic partagé des réalités du pays.

un diagnostic partagé des réalités du pays. La responsabilité collective Reconnaître les responsabilités afin d'éviter la répétition des erreurs.

les responsabilités afin d'éviter la répétition des erreurs. La souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux de la République Identifier les priorités nationales non négociables.

les priorités nationales non négociables. La dignité nationale Placer l'intérêt supérieur du Congo au-dessus des intérêts particuliers.

l'intérêt supérieur du Congo au-dessus des intérêts particuliers. La réconciliation nationale Restaurer la confiance et renforcer la cohésion.

la confiance et renforcer la cohésion. Les réformes structurelles Identifier les transformations nécessaires pour renforcer l'État.

les transformations nécessaires pour renforcer l'État. L'institutionnalisation des engagements Garantir le suivi et l'application des décisions.

le suivi et l'application des décisions. La mémoire nationale (Ebenezer)Conserver l'héritage du dialogue pour les générations futures.

Faire du dialogue une culture politique congolaise

Le véritable succès d'un Dialogue national ne se mesure pas au nombre de participants réunis autour d'une table, mais à la capacité de produire des résultats durables.

Le Congo ne doit plus attendre la prochaine crise pour se parler. Il doit faire du dialogue une culture politique, une méthode de gouvernance et un instrument stratégique de construction nationale.

Dans la perspective développée dans mon ouvrage La DiploFatshi : La République démocratique du Congo au coeur de sa renaissance diplomatique, ouvrage à paraître, le Dialogue national représente une dimension essentielle de la diplomatie intérieure congolaise : une Nation qui apprend d'abord à se comprendre elle-même afin de mieux se présenter au monde.

Le véritable enjeu n'est donc pas seulement de réunir les Congolais autour d'une table. L'enjeu est de permettre aux Congolais de construire ensemble une vision commune de leur avenir.

Car une Nation qui sait se parler est une Nation capable d'avancer ensemble.

À propos de l'auteur

Rév. Dr David Chambo Kwete est Docteur en Leadership et Organisation, chercheur. Ses travaux portent notamment sur le leadership transformationnel, la gouvernance, la diplomatie intérieure et les mécanismes de cohésion nationale. Il est l'auteur de l'ouvrage à paraître La DiploFatshi : La République démocratique du Congo au coeur de sa renaissance diplomatique.