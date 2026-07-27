Congo-Kinshasa: Apprécions-nous vivants, Stanis Bujakera Tshiamala - La célébrité dans la simplicité !

Le paysage médiatique de la République démocratique du Congo est actuellement dominé par la présence de ce que l'ancien président ai de l'UNPC, Gaby Kuba Bekanga, appelle le « nouveau variant des journalistes congolais », autrement dit, des journalistes qui sont plus militants que professionnels et qui sont à la recherche du buzz et du vedettariat. Mais parmi les journalistes congolais, on trouve quand même ceux qui se démarquent et qui font montre de professionnalisme, en exerçant leur métier dans le respect des règles d'éthique et déontologie professionnelles.

C'est le cas notamment d'un jeune journaliste, qui est en train de gagner en notoriété dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. Il s'agit de Stanis Bujakera Tshiamala, Directeur de publication adjoint du média en ligne congolais « Actualite.cd, Reporter au magazine panafricain « Jeune Afrique » et Correspondant à l'agence de presse britannique « Reuters ».

Actuellement, ce jeune professionnel des médias a encore gagné en notoriété grâce aux débats qu'il organise sur les réseaux sociaux, à travers le Space de Stanis Bujakera ; des débats portant sur les sujets d'actualité et auxquels prennent part les acteurs politiques et de la société civile (toutes tendances confondues).

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Et, malgré sa célébrité, Stanis Bujakera Tshiamala est resté simple, humble, courtois et accessible. Ce qui n'est pas le cas avec la plupart des jeunes journalistes congolais, qui laissent le succès leur monter à la tête.

Par son comportement et sa façon d'exercer son métier, le journaliste Stanis Bujakera Tshiamala prouve à suffisance que la notoriété peut faire bon ménage avec une profonde humilité et un dévouement total aux faits.

Journaliste congolais parmi les plus suivis de la République démocratique du Congo, il incarne une simplicité ancrée dans sa rigueur professionnelle. Pour lui, le journaliste doit s'effacer derrière l'actualité. Sa notoriété n'est pas un but, mais un outil pour servir le public.

Pour vous en convaincre, lors de son embastillement à la prison centrale de Makala, Stanis Bujakera a accepté d'être traité comme tous les autres prisonniers, en apparaissant en tenue de détenu sans chercher à utiliser son statut pour exiger des privilèges ou d'être traité différemment.

Contrairement à d'autres journalistes, qui cherchent à se venger de ceux qui l'ont jeté en prison, Stanis Bujakera, après sa sortie de prison, n'a jamais cherché à se venger contre le régime actuel. Bien au contraire, il a fait le choix de poursuivre son métier avec professionnalisme, sans esprit de vengeance ni de règlement des comptes.

Son humilité lui permet de ne pas se laisser séduire par le pouvoir ou l'argent. En restant proche du terrain et des réalités congolaises, il prouve que la vraie grandeur réside dans l'intégrité et le respect de sa mission, loin des artifices de la célébrité.

Un exemple à suivre pour les autres professionnels des médias et surtout pour la génération montante. C'est pourquoi nous lui avons consacré cet hommage et cette reconnaissance de son vivant, parce qu'en RDC, il est habituel d'attendre qu'une personne ne soit plus de ce monde pour reconnaître son talent et ses mérites.

Apprenons donc à nous apprécier vivants !