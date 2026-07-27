Congo-Kinshasa: Francophonie - L'Assemblée Nationale se range derrière la candidature de Juliana Lumumba !

Les rideaux sont officiellement tombés. La Chambre basse du Parlement a bouclé sa session extraordinaire en date du samedi 25 juillet 2026. Et ce, après avoir adopté deux projets de loi harmonisés avec le Sénat ainsi qu'une recommandation en faveur de la candidature de Julianna Lumumba au poste de secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Les Députés nationaux ont adopté les rapports de la commission mixte paritaire chargée de régler les divergences entre les deux chambres du Parlement concernant les projets de loi relatifs au marché boursier et au régime fiscal applicable aux conventions de collaboration.

Les deux textes ont été approuvés dans leur version harmonisée à l'issue d'un vote par appel nominal, après vérification du quorum.

L'Assemblée nationale a également adopté une recommandation demandant au Gouvernement de soutenir activement la candidature de Julianna Lumumba à la tête de l'OIF. Cette recommandation prévoit notamment la mobilisation du réseau diplomatique congolais auprès des États membres de l'organisation. Le Gouvernement devra également présenter au Parlement, avant le 16 novembre 2026, un rapport sur les démarches entreprises dans ce cadre.

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Dans son petit mot de clôture, le Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, a salué le travail réalisé par les Députés au cours de cette session extraordinaire, qu'il a qualifiée d'historique.

Il a notamment souligné que, pour la première fois sous la Troisième République, l'Assemblée nationale a examiné et adopté l'ensemble des matières inscrites à l'ordre du jour d'une session extraordinaire, initialement au nombre de 25.

Aimé Boji Sangara a félicité les Députés nationaux pour leur assiduité et leur engagement dans l'examen des différentes matières soumises à leur appréciation.

Conformément à l'article 116, alinéa 2, de la Constitution et à l'article 79, alinéa 2, du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse a officiellement déclaré close la session extraordinaire.