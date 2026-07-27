Sénégal: Saint-Louis - Huit personnes déférées pour une tentative présumée de trafic de migrants vers les Canaries

La lutte contre l'émigration irrégulière a enregistré un nouveau coup de filet dans le nord du Sénégal. L'Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré au parquet, le 22 juillet 2026, huit individus poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de trafic de migrants par voie maritime.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, cette opération est le résultat de l'exploitation d'un renseignement signalant la présence de ressortissants étrangers à Saint-Louis venus affréter une pirogue en vue d'organiser une traversée clandestine vers les îles Canaries.

Pour vérifier ces informations, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance à partir du 16 juillet. Après plusieurs jours de planque aux abords de la berge de Guet-Ndar, des mouvements jugés suspects ont été observés le 19 juillet. Une filature a permis aux forces de l'ordre d'intervenir au moment où les suspects s'apprêtaient à embarquer à bord de l'embarcation identifiée par les enquêteurs.

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Au cours de leurs auditions, les premiers interpellés ont reconnu leur participation au projet. Ils ont expliqué que la pirogue devait d'abord rejoindre la Gambie, où d'autres candidats au départ auraient déjà été recrutés, avant de poursuivre sa route vers l'archipel espagnol des Canaries.

Les mis en cause ont indiqué avoir été chargés uniquement de convoyer l'embarcation jusqu'en Gambie. Certains seraient venus de ce pays, tandis que d'autres avaient quitté Foundiougne pour participer à l'opération. Ils ont également affirmé que les deux moteurs hors-bords destinés à équiper la pirogue devaient être livrés à Saint-Louis par un complice en provenance de la Mauritanie.

La poursuite des investigations a conduit à l'interpellation de deux autres personnes : le détenteur des moteurs et le chauffeur ayant assuré le transport de certains convoyeurs entre Foundiougne et Saint-Louis.

Entendu par les enquêteurs, le détenteur des moteurs a déclaré que ceux-ci appartenaient au présumé cerveau du réseau. Selon ses déclarations, ce dernier lui aurait demandé, à l'issue d'une campagne de pêche en Mauritanie, d'acheminer les moteurs jusqu'à Saint-Louis pour les remettre à un tiers, tout en affirmant ignorer leur destination finale.

Le chauffeur a, pour sa part, reconnu avoir transporté trois des suspects sur instruction de deux individus actuellement en fuite afin de récupérer la pirogue.

D'après la Police nationale, les recoupements effectués au cours de l'enquête montrent que le principal suspect est déjà connu des services spécialisés pour des faits similaires. Les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des personnes impliquées dans ce réseau présumé.

Les huit personnes arrêtées ont été présentées au parquet, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les suspects encore en fuite.