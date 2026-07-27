Guinée: Renouvellement du parc automobile - Le ministre Ousmane Gaoual Diallo annonce 2 000 nouveaux taxis et dévoile leurs prix

Le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a annoncé le lancement d'un vaste programme d'acquisition de 2 000 nouveaux taxis en partenariat avec la société DSD. Cette initiative vise à moderniser le parc automobile guinéen, améliorer les solutions de mobilité et favoriser la création d'emplois, notamment pour les jeunes.

Présentant les modalités d'accès à ces véhicules, le ministre a indiqué qu'un apport initial d'environ 18 millions de francs guinéens sera exigé pour l'obtention d'un taxi. Le montant restant sera remboursé sur 24 ou 36 mois, selon les conditions de financement retenues.

Concernant les tarifs, Ousmane Gaoual Diallo a précisé que les véhicules de base coûteront à partir de 140 millions de francs guinéens, tandis que les modèles à sept places, destinés notamment au transport interurbain, pourront atteindre 200 millions de francs guinéens.

À travers ce programme, les autorités ambitionnent de moderniser le transport public, d'améliorer la sécurité des usagers et d'offrir de nouvelles perspectives économiques aux futurs exploitants de taxis.