Togo: Quinze jeunes Belges en immersion au pays

Une délégation de quinze jeunes de l'Unité Scouts Saint-Benoît de Bruxelles séjourne au Togo du dans le cadre de la deuxième édition de l'échange interculturel Togo-Belgique, organisé par le Mérite International de la Jeunesse du Togo.

Cette mission vise à renforcer les liens entre les jeunesses togolaise et belge autour du leadership, de l'interculturalité et de l'éducation financière.

Les participants prennent part à des conférences, des ateliers, des activités citoyennes, des visites culturelles et des rencontres avec les communautés locales.

Le programme permet aux jeunes Belges de découvrir le patrimoine culturel, historique et naturel du Togo, tout en échangeant avec leurs homologues togolais. Il inclut également des formations sur la gestion financière, l'entrepreneuriat et l'autonomie économique.