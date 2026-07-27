Togo: L'exploration pétrolière se poursuit

27 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Après plusieurs campagnes de recherche menées depuis l'indépendance, le pays poursuit ses efforts pour attirer des compagnies internationales vers son bassin offshore, où des indices d'hydrocarbures ont déjà été identifiés, sans qu'aucune découverte commercialement exploitable n'ait encore été confirmée.

Comme dans plusieurs pays du golfe de Guinée, le potentiel en hydrocarbures du Togo se concentre principalement en mer. C'est dans cette zone que les autorités souhaitent encourager de nouvelles opérations de recherche.

Depuis l'indépendance, l'État a mené plusieurs campagnes d'exploration en partenariat avec des compagnies internationales : études géologiques et géophysiques, acquisitions sismiques, forages exploratoires. Au total, huit forages ont été réalisés, le plus récent entre 2011 et 2014 par la société italienne Eni.

Ces opérations ont confirmé la présence d'indices d'hydrocarbures dans le bassin offshore, mais on en reste au stade de l'exploration. Encore faut-il que d'éventuels gisements soient rentables.

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