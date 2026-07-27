Sénégal: Touba - Le directeur général de l'APROSI réaffirme la volonté de l'État de faire de la ville un pôle industriel

À quelques jours du Grand Magal de Touba, le directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), Oumar Rémy Touré, a effectué, dimanche 26 juillet 2026, une visite de courtoisie auprès de plusieurs familles religieuses de la ville sainte.

Cette tournée a également servi de cadre pour réaffirmer les ambitions de l'État en matière d'industrialisation, notamment à travers le projet de création d'une zone industrielle dans le département de Mbacké.

Dans le sillage de la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, quelques jours auparavant, le directeur général de l'APROSI est allé à la rencontre de plusieurs dignitaires mourides. Il leur a transmis les salutations des autorités étatiques, renouvelé le soutien du gouvernement aux préparatifs du Grand Magal et sollicité leurs prières ainsi que leurs recommandations en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale.

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Profitant de ces échanges, Oumar Rémy Touré est revenu sur l'un des projets phares du gouvernement pour le département de Mbacké : l'aménagement d'une zone industrielle de 180 hectares dans la commune de Thieppe (Typ, si c'est bien cette commune qu'il s'agit). Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique annoncée par le ministre Serigne Guèye Diop lors de son déplacement à Touba, le 24 juillet dernier.

Le directeur général de l'APROSI a souligné que cette future plateforme industrielle renforcera les capacités de production de Touba et contribuera à la transformation de son économie. Selon lui, ce projet permettra d'accompagner le passage d'un modèle largement orienté vers l'importation et la consommation à une économie fondée sur la production, la transformation locale et la création de valeur. Il a, en outre, annoncé que la pose de la première pierre de cette infrastructure interviendra prochainement.

À l'issue de sa tournée, Oumar Rémy Touré s'est félicité de la qualité des échanges avec les autorités religieuses. Il a indiqué avoir recueilli un message d'espoir et de confiance à l'endroit du président de la République. Les différents guides rencontrés ont également insisté, selon lui, sur la nécessité de consolider l'unité nationale et de favoriser les retrouvailles entre les Sénégalais autour des valeurs de paix, de dialogue et de cohésion.