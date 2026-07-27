Sénégal: Linguère - Une chèvre enragée abattue, la présence du virus confirmée par l'Institut Pasteur de Dakar

Une chèvre atteinte de la rage a semé la panique à Linguère, dans la soirée du vendredi 17 juillet 2026. L'animal a tenté d'attaquer un homme installé sur la place publique, à proximité du commissariat urbain.

Alertés, les services de l'élevage sont rapidement intervenus pour abattre la chèvre. Les prélèvements effectués ont ensuite été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar, dont les analyses ont confirmé la présence du virus de la rage.

Le cabri de la chèvre, placé sous observation pendant quinze jours, a en revanche été déclaré négatif. Selon le propriétaire de l'animal, celui-ci avait constaté depuis plusieurs jours un comportement inhabituel chez sa chèvre, qui refusait notamment d'allaiter son petit, un signe ayant précédé l'apparition des symptômes de la maladie.