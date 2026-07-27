Tchad: Le pays officialise son retrait de la Cour pénale internationale

C'est un nouveau coup dur pour la justice pénale internationale sur le continent africain. Ce lundi 27 juillet 2026, N'Djamena a officialisé sa décision souveraine de quitter le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI). En invoquant un fonctionnement inéquitable et une focalisation jugée disproportionnée sur le continent africain, le gouvernement tchadien emboîte le pas à plusieurs autres nations. Cette rupture s'inscrit dans une dynamique diplomatique complexe où s'enchevêtrent pressions américaines et vives tensions régionales autour de la crise soudanaise.

La notification transmise au Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies concrétise des mois de réserves exprimées par les autorités tchadiens envers la juridiction de La Haye. Selon les informations rapportées par le réseau Africanews dans sa publication du 27 juillet 2026, N'Djamena motive sa décision par le bilan d'un examen approfondi des activités de la Cour depuis sa mise en service en 2002, pointant du doigt une efficacité restreinte et une application de la justice à géométrie variable.

Pour appuyer ses griefs, le ministère tchadien des Affaires étrangères met en avant des données statistiques qu'il estime révélatrices d'un biais géographique persistant. Sur les treize enquêtes ouvertes par le Bureau du procureur depuis la création de la juridiction, neuf visent directement des États africains. Le gouvernement souligne également que sur les sept personnes actuellement maintenues en détention à La Haye, six sont poursuivies dans le cadre de dossiers continentaux, dénonçant une disproportion manifeste par rapport aux autres crises mondiales.

L'annonce de N'Djamena s’inscrit dans un mouvement plus large de contestation du système de justice internationale par des États du Sud global. Le Tchad rejoint ainsi le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont les autorités avaient acté conjointement leur retrait du Statut de Rome en septembre dernier. Cette démarche fait également suite au désengagement définitif du Venezuela, officialisé quelques jours plus tôt.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En officialisant ce départ, le pouvoir tchadien réitère néanmoins son engagement à poursuivre la lutte contre l'impunité et les crimes de guerre sur le plan national. N'Djamena plaide ouvertement pour un transfert de légitimité vers les instances régionales, appelant l'Union africaine à renforcer ses propres mécanismes judiciaires afin d'asseoir une architecture de justice continentale indépendante et affranchie des tutelles extérieures.

Cette décision s'entoure d'un arrière-plan géopolitique singulier où s'articulent influences occidentales et tensions frontalières. Les services diplomatiques tchadiens ont révélé que la réévaluation du Statut de Rome faisait suite à des échanges directs avec la diplomatie américaine. Lors d'un entretien téléphonique survenu jeudi dernier, le sous-secrétaire d'État américain chargé des Affaires africaines aurait expressément invité le gouvernement tchadien à son appartenance à la CPI, réitérant les réserves traditionnelles de Washington à l'égard de la cour internationale.

Parallèlement, cette rupture intervient à un moment délicat pour la diplomatie tchadienne sur la scène internationale. La position de N'Djamena fait l'objet d'une attention accrue de la part des organisations de défense des droits humains, qui documentent régulièrement les répercussions du conflit soudanais voisin et les accusations d'implications transfrontalières. En sortant du champ de compétence de la CPI, le Tchad redéfinit ses alliances stratégiques tout en cherchant à se prémunir contre d'éventuelles poursuites internationales.