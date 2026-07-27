Congo-Kinshasa: Jean Michel Lota Wembi - L'hommage émouvant à un homme de foi, de générosité et de paix

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour naître, et un temps pour mourir... » (Ecclésiaste). Un grand esprit s'en est allé. Homme de bonté, de générosité et de foi, Jean Michel Lota Wembi s'est éteint le 3 juillet 2026 aux Cliniques universitaires de Kinshasa, des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 59 ans. Né le 30 mars 1967, il laisse derrière lui une famille profondément éprouvée : son épouse bien-aimée, Bibiche Bora Wembi, ainsi que ses enfants Hector, Bérénice et Rachel, auxquels il a transmis des valeurs intemporelles, notamment l'amour du prochain.

Tout au long de sa carrière, Jean Michel Lota Wembi s'est distingué par son sens du service. Après avoir travaillé pour la Croix-Rouge internationale, il a rejoint la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) en qualité de professionnel de santé, avant d'achever son parcours professionnel comme fonctionnaire international au sein de la mission onusienne au Darfour, au Soudan.

Pour ceux qui l'ont connu, la mort n'était, à ses yeux, que l'accomplissement des lois naturelles et divines : le passage vers la vie éternelle. Sa simplicité, sa sérénité, son altruisme et son immense générosité ont marqué tous ceux qui ont croisé son chemin.

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Parmi eux figurent ses filleuls, Mireille et James Mpunga, qu'il a accompagnés avec une affection et un soutien indéfectibles. Il s'était notamment investi, y compris financièrement, dans la réussite de leur mariage célébré en novembre 2019 à la Villa Kabi, à Macampagne, à Kinshasa. Un souvenir gravé à jamais dans les mémoires.

Profondément croyant, Jean Michel Lota Wembi s'efforçait chaque jour de vivre selon la Volonté de Dieu. Sans prétendre à la perfection, il a consacré son existence à faire le bien autour de lui, convaincu que toute oeuvre de charité trouve sa récompense auprès du Créateur.

Son filleul garde en mémoire un dernier regard échangé à son chevet, alors qu'il était hospitalisé. Incapable de parler, Jean Michel Lota Wembi avait laissé couler quelques larmes à la fin d'une courte prière. Un ultime adieu entre un père de coeur et son fils spirituel.

Issu des communautés Ngbandi et Tetela, il restera dans les mémoires comme un homme de paix, de joie et de fraternité.

Une veillée mortuaire a été organisée dans la nuit du samedi 25 juillet 2026 en la salle polyvalente des Frères des Écoles chrétiennes (ASSANEF), sur l'avenue ex-24 Novembre, dans la commune de Lingwala. Le dimanche matin, la levée du corps a eu lieu à la morgue de l'Hôpital Vijana, toujours à Lingwala, suivie de l'exposition de la dépouille dans la même salle.

Le programme funéraire prévoyait ensuite les hommages, les témoignages, l'oraison funèbre, le dépôt de gerbes de fleurs, puis l'inhumation au cimetière de la Gombe. Cette journée émouvante s'est achevée par le traditionnel bain de consolation.

Jean Michel Lota Wembi aura laissé l'image d'un homme qui a pleinement accompli sa mission sur terre. Que les trompettes célestes l'accueillent dans les lumineux jardins de Dieu. Paix éternelle à son âme et doux repos dans la terre de ses ancêtres.

James Mpunga Yende, son filleul