Rwampara, 24 juillet 2026 - La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue, ce vendredi, d'abord dans la zone de santé de Rwampara, à environ 10 kms de Bunia. La Cheffe du Gouvernement, qui est à la tête d'une délégation conjointe Gouvernement-partenaires, y a visité le Centre de traitement d'Ebola (CTE), afin de s'enquérir des conditions de prise en charge des patients.

Un regain d'espoir à Rwampara

Visage marqué, la Cheffe du Gouvernement a suivi tout le protocole avant d'accéder au Centre de traitement d'Ebola (CTE). Accompagnée de la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, du Gouverneur de province, du Coordonnateur humanitaire de l'ONU et du Coordonnateur provincial de la riposte, Judith Suminwa a pu voir de ses propres yeux, depuis la zone verte, comment sont pris en charge aussi bien les cas confirmés que les suspects.

C'est dans ce centre qu'une vague de cas de guérison ont été récemment enregistrés, parmi eux un nourrisson de 15 mois et sa mère, devenant ainsi le premier bébé officiellement guéri dans le cadre de la riposte contre cette épidémie du virus Ebola, de souche Bundibugyo.

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L'arrivée de la Première Ministre suscite un regain d'espoir dans la population qui prend de plus en plus conscience de l'existence de la maladie et de l'implication des autorités gouvernementales.

« C'est une chance exceptionnelle de voir la Première Ministre venir elle-même ici là où peut-être d'autres hésiteraient. Avec elle, nous savons qu'il y aura un changement », se réjouit Jeannine Mabusi, membre la société civile de l'Ituri.

Le soutien du Gouvernement aux héros de la riposte

En Ituri, la Première Ministre est aussi venue apporter l'appui du Gouvernement aux équipes soignantes. A Rwampara, ces équipes assurent entre autres le dépistage, l'isolement des cas, la prise en charge des patients mais aussi la recherche des contacts et la sensibilisation des communautés en vue de freiner la transmission et la propagation du virus.

Consciente des conditions de travail souvent difficiles dans lesquelles elles évoluent, la Cheffe du Gouvernement a officiellement remis une dizaine de véhicules 4x4 au Coordonnateur provincial de la riposte, le professeur Steve Ahuka, pour assurer la mobilité des équipes à sa disposition.

Après Rwampara, la Première Ministre s'est envolée, par hélicoptère, pour la zone de santé de Mongbwalu où l'épidémie liée au virus Ebola Bundibugyo s'est déclarée il y a deux mois environ. Dans cet épicentre majeur de la maladie, la Cheffe du Gouvernement s'est rendue compte des défis auxquels font face les équipes de riposte, entre autres : l'insuffisance de la fourniture électrique et d'eau potable, les difficultés d'accès aux aires affectées à cause de l'insécurité, la persistance des activités dans les mines d'or, les résistances communautaires et les problèmes de prise en charge des relais communautaires.

En dépit de ces conditions difficiles, les équipes de la riposte se battent avec les moyens du bord pour sauver des vies. Le CTE a pu guérir un autre bébé, d'un mois. Le nourrisson a été présenté à la Première Ministre, qui a profité de l'occasion pour encourager davantage le personnel soignant du CTE de Mongbwalu et réaffirmé l'engagement du Gouvernement à améliorer leurs conditions de travail. Pour elle, le problème des moyens financiers ne se pose plus.

« Quand on regarde la mobilisation de fonds qui a été faite par le Gouvernement et au niveau de différents partenaires, on se rend compte que d'un point de vue financier on n'a pas de problème majeur. Maintenant il faut s'assurer que toute la logistique est prise en charge : ambulances, problème d'eau, d'oxygène, d'équipements pour des enterrements sécurisés de manière à couvrir toutes les zones affectées », a soutenu Judith Suminwa.

La Cheffe du Gouvernement a par ailleurs encouragé l'engagement communautaire à travers le renforcement de la sensibilisation et donné des instructions afin que les priorités soient mieux alignées. En outre, le Gouvernement entend oeuvrer pour sortir les familles des camps de déplacés, dont la précarité favorise la propagation de la maladie

La Première Ministre a clôturé sa mission en Ituri avec la conviction qu'il faut à présent travailler pour transformer cette crise en opportunité et améliorer la réactivité du pays face à ce type de crise.