Tunisie: Steg - Nouvelles coupures d'électricité cet après-midi dans le Grand Tunis

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de ses efforts visant à préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) informe ses clients que des coupures périodiques d'électricité pourraient être effectuées ce lundi 27 juillet 2026, entre 13h et 17h, à intervalles intermittents, en fonction de l'état du réseau et de ses besoins.

Ces coupures pourraient notamment concerner les zones suivantes :

  • El Mourouj
  • Ben Arous
  • Manouba
  • Aïn Zaghouan
  • Gammarth
  • Sahnaja
  • Mornaguia
  • Jedeida
  • Les Berges du Lac

La STEG précise que le courant pourra être rétabli sans préavis et invite les citoyens à prendre les précautions nécessaires.

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La liste des zones concernées n'est pas définitive et pourrait être étendue à d'autres secteurs. Les coupures pourraient également se prolonger au-delà de la période initialement annoncée, en fonction de l'évolution de la situation et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.

Pour signaler toute urgence ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter la STEG au 71 239 222, ou appeler les numéros de téléphone indiqués sur leurs factures.

Lire l'article original sur La Presse.

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