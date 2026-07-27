Tunisie: Le ministre des AE participe à la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine les 28 et 29 juillet à Addis-Abeba

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, prendra part aux travaux de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui se tiendront les 28 et 29 juillet 2026 au siège de la Commission de l'Union à Addis-Abeba.

Cette session sera notamment marquée par l'adoption du budget de l'Union africaine pour l'exercice 2027, ainsi que par l'examen des rapports présentés par les différents comités du Conseil exécutif, en particulier ceux relatifs au barème des contributions des États membres, au suivi de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Afrique et aux candidatures africaines au sein du système international.

Les travaux porteront également sur l'examen du rapport d'étape relatif à la mise en oeuvre de la décision proclamant l'année 2026 « Année pour assurer la disponibilité durable de l'eau en Afrique ».

En marge de cette réunion, Mohamed Ali Nafti tiendra une série d'entretiens avec plusieurs de ses homologues africains afin de faire le point sur les relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et ces pays frères, d'examiner les perspectives de leur renforcement et de se concerter sur les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique à l'action africaine commune.