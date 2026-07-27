Tunisie: SNCPA - 5.446 tonnes de papier fabriquées pour les manuels scolaires

La Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA) de Kasserine a réussi, pour la troisième année consécutive, à produire la totalité de la quantité de papier destinée à l'impression des manuels scolaires pour l'année scolaire 2026-2027, soit 5.446 tonnes, a indiqué sa présidente-directrice générale, Samia Briki.

La responsable a précisé que 4.876 tonnes de papier ont été distribuées jusqu'à ce lundi, soit un taux de réalisation d'environ 88 %. Les 660 tonnes restantes sont actuellement stockées dans les entrepôts de la société et restent à la disposition des clients, sur demande, après obtention des attestations de prise en charge auprès du Centre national pédagogique.

Samia Briki a estimé que l'achèvement de la production de la totalité des quantités dans les délais impartis constitue une réalisation importante, compte tenu des difficultés techniques auxquelles l'entreprise est confrontée et de l'utilisation d'équipements vieillissants. Elle a souligné que ce résultat a été rendu possible grâce aux efforts soutenus des agents et cadres de la société, qui ont travaillé sans interruption, y compris les dimanches et les jours fériés, ainsi qu'au soutien des autorités de tutelle.

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Elle a également indiqué que la Présidence du gouvernement avait débloqué, dès le début de l'année, les crédits nécessaires à l'acquisition des matières premières. De son côté, le ministère des Finances, à travers les services douaniers, a contribué à accélérer les procédures de dédouanement. Par ailleurs, le ministère de l'Économie et de la Planification oeuvre à finaliser les procédures de financement des investissements destinés au renouvellement des équipements de la société, avec l'appui de la Banque islamique de développement.

Selon la responsable, ces investissements devraient renforcer la capacité de la SNCPA à répondre aux besoins des prochaines rentrées scolaires.

Concernant le papier destiné à la fabrication des cahiers scolaires, Samia Briki a annoncé que la société avait achevé ce lundi la production du papier destiné aux manuels scolaires et qu'elle avait immédiatement entamé la production et la distribution du papier pour les cahiers scolaires, pour une quantité totale estimée à 5.000 tonnes.

La SNCPA continue ainsi, pour la troisième année consécutive, à jouer un rôle central dans l'approvisionnement nécessaire à la rentrée scolaire. Pour sa direction, cette performance constitue un véritable défi relevé malgré les contraintes techniques et matérielles auxquelles l'entreprise reste confrontée.

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