Tunisie: Coupures d'eau et d'électricité - Le Président de l'ARP appelle à surmonter la crise par les réformes

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Face aux récentes coupures d'électricité et d'eau survenues dernièrement dans les différentes régions du pays, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala a souligné l'importance de compter sur les institutions de l'Etat et l'engagement des citoyens pour surmonter les difficultés et en tirer les leçons.

Dans son intervention lors d'une plénière tenue lundi, au parlement, pour examiner les répercussions des récentes coupures d'eau et d'électricité, Bouderbala a mis l'accent sur l'importance d'instaurer des réformes radicales en mettant en place des plans d'action à court terme et en adoptant une stratégie globale à moyen et long termes.

Bouderbala a également appelé à ne pas céder au pessimisme ajoutant que des crises similaires ont été enregistrées dans d'autres pays qui sont parvenus, grâce à une bonne gestion, à se relever et à bâtir un avenir plus prospère

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