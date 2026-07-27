Tunisie: Mondiaux d'escrime - Farès Ferjani éliminé en quart de finale

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'escrimeur tunisien Farès Ferjani a été éliminé en quart de finale des Championnats du monde de sabre, actuellement disputés à Hong Kong, après sa défaite face au Russe Pavel Groudyn sur le score de 15-9, lundi.

Farès Ferjani avait auparavant assuré sa place en quarts de finale grâce à deux victoires face au Hongkongais Hugo Pak Lam Ho (15-9) et au Russe Anatoly Kostenko (15-10).

Il convient de rappeler que Farès Ferjani avait remporté la médaille d'argent en sabre lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.