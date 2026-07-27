Tunisie: Mondiaux d'escrime - Farès Ferjani éliminé en quart de finale

L'escrimeur tunisien Farès Ferjani a été éliminé en quart de finale des Championnats du monde de sabre, actuellement disputés à Hong Kong, après sa défaite face au Russe Pavel Groudyn sur le score de 15-9, lundi.

Farès Ferjani avait auparavant assuré sa place en quarts de finale grâce à deux victoires face au Hongkongais Hugo Pak Lam Ho (15-9) et au Russe Anatoly Kostenko (15-10).

Il convient de rappeler que Farès Ferjani avait remporté la médaille d'argent en sabre lors des Jeux olympiques de Paris 2024.