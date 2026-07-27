Tunisie: ARP - Une séance plénière prévue aujourd'hui sur les coupures d'eau et d'électricité

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'ARP tient, ce lundi 27 juillet 2026, une séance plénière consacrée à un débat général sur la situation socio-économique dans plusieurs régions du pays, fortement impactées par les interruptions récurrentes de la distribution d'eau et d'électricité. Selon un communiqué publié par le Parlement sur sa page officielle Facebook, un temps de parole de quatre minutes est accordé à chaque député, sans possibilité de cession.

Par ailleurs, le bureau du Parlement, réuni jeudi dernier sous la présidence d'Ibrahim Bouderbala, a décidé de transmettre trois projets de loi à la séance plénière prévue ce mardi 28 juillet, à la suite de l'examen des rapports de la commission des finances et du budget.

Le premier texte concerne un accord de garantie avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) relatif à des prêts accordés à la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) pour l'acquisition d'équipements miniers modernes et l'installation d'une unité avancée de filtration des eaux usées. Les deux autres projets portent sur des accords de garantie avec la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) pour des opérations de Mourabaha au profit du Groupe Chimique Tunisien (GCT), destinées à financer l'importation d'engrais.

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Lors de cette même réunion, le bureau a également approuvé le projet de budget de la mission spéciale de l'ARP pour l'exercice 2027 et a validé le transfert de 121 questions écrites adressées par les députés aux membres du gouvernement concernés.

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