Tunisie: Le cursus infirmier passe à quatre ans à l'ISSIT

Dans le cadre de la modernisation des cursus universitaires et de l'amélioration de leur qualité, l'Institut Supérieur des Sciences Infirmières de Tunis (ISSIT) a officialisé la réaccréditation de la nouvelle version de la Licence Nationale en Sciences Infirmières. Ce programme actualisé, qui s'étendra désormais sur une durée de quatre ans, sera officiellement déployé dès la rentrée universitaire 2026-2027.

L'établissement a précisé que ce projet de restructuration avait été initié en octobre 2025. Il s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale d'accréditation des filières de licence, lancée par la Direction Générale de la Rénovation de l'Enseignement Supérieur en coordination avec le projet « Rénov'Santé ».

L'élaboration de cette nouvelle mouture est le fruit d'un travail collaboratif mené par le corps professoral de l'Institut à travers une série de réunions et d'ateliers. Les travaux ont notamment porté sur l'analyse des besoins du marché du travail, la réalisation d'études comparatives (benchmarking) avec des programmes similaires, la définition du cadre institutionnel de la formation, ainsi que la fixation des compétences, des objectifs et des acquis d'apprentissage. L'organisation pédagogique et le système d'évaluation ont également été révisés, accompagnés d'une mise à jour du plan d'études par l'intégration de nouvelles unités d'enseignement fondamentales.

L'ISSIT a souligné que le dossier a franchi avec succès l'ensemble des étapes d'évaluation et de validation : après son dépôt officiel sur la plateforme de la Direction Générale de la Rénovation de l'Enseignement Supérieur le 18 janvier 2026, le projet a été évalué par la Commission Nationale Santé et Technologies Médicales le 25 mai 2026, avant de recevoir l'approbation finale du Conseil des Universités le 3 juin 2026.

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