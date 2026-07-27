Tunisie: Intempéries - Le ministère de l'Agriculture appelle les agriculteurs et les pêcheurs à la plus grande vigilance

À la suite d'un bulletin spécial émis par l'Institut national de la météorologie prévoyant des perturbations météorologiques à partir de ce lundi 27 juillet 2026 dans l'après midi, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche appelle l'ensemble des agriculteurs et des pêcheurs à faire preuve d'une extrême vigilance et à prendre les précautions nécessaires. Ces dégradations seront marquées par l'apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois denses et de rafales de vent soutenues.

Consignes de sécurité pour le secteur agricole

Le ministère recommande vivement de mettre en sécurité le matériel en arrimant solidement les équipements, les machines agricoles ainsi que les serres. Il convient également de protéger le bétail en abritant les troupeaux et en les éloignant impérativement des lits d'oueds et des zones basses submersibles. Enfin, il est fortement conseillé de suspendre les travaux aux champs, d'éviter toute activité en extérieur pendant les orages et de se tenir à distance des arbres et des poteaux électriques.

Appel à la prudence pour les marins pêcheurs

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Face à la dégradation des conditions en mer, le ministère invite les pêcheurs à reporter les sorties en mer jusqu'à l'amélioration nette de la météo. Il appelle au respect scrupuleux des consignes des services de la garde maritime et des autorités portuaires compétentes. Les professionnels doivent vérifier l'état des embarcations ainsi que le bon fonctionnement des équipements de sécurité, tout en évitant toute prise de risque face à la houle et aux vents forts.

Le ministère de l'Agriculture exhorte l'ensemble des intervenants des secteurs agricole et maritime à suivre de près les bulletins officiels et à se conformer aux directives de prévention afin de préserver les vies humaines et les biens.

Les précipitations attendues aujourd'hui gagneront progressivement les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana, Le Kef, Kasserine, Kairouan, Zaghouan, Bizerte, le Grand Tunis, Nabeul et Sousse.

Les cumuls de pluie se situeront entre 20 et 40 mm, avec des chutes de grêle localement possibles. Des rafales de vent violentes pouvant dépasser 70 km/h sont attendues sous les orages, susceptibles de provoquer des vents de sable et de poussière, notamment dans le Sud Ouest.