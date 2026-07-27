Tunisie: Construction de bâtiments éco-responsables - Générer une économie d'énergie de 30 %

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le doyen des ingénieurs tunisiens, Mohsen Gharsi, a souligné ce lundi 27 juillet 2026 l'urgence de faire évoluer le modèle de construction en Tunisie en s'orientant résolument vers le bâtiment éco-responsable.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Mohsen Gharsi a précisé que l'adoption de l'éco-construction permettrait de générer une économie d'énergie de près de 30 %.

Il a ajouté que la Tunisie reste encore fortement influencée par les styles architecturaux européens, affirmant qu'il est temps de renouer avec certaines traditions architecturales locales tout en les modernisant afin de les adapter aux normes contemporaines.

Parmi ces éléments patrimoniaux essentiels, le doyen a notamment cité le Majel (la citerne traditionnelle de collecte d'eaux de pluie), estimant qu'il convient de le réintégrer dans les habitations tout en modernisant ses systèmes d'extraction d'eau et en garantissant le respect strict des normes d'hygiène et de sécurité.

Enfin, Mohsen Gharsi a lancé un appel pour accorder une plus grande opportunité aux ingénieurs tunisiens spécialisés dans le bâtiment écologique, afin qu'ils puissent soumettre leurs projets et contribuer activement au développement de ce secteur clé.

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