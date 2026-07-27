Tunisie: Nabeul - Un enfant meurt noyé à Kélibia, 7 baigneurs secourus

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un enfant est mort noyé, lundi matin 27 juillet 2026, au large de Kélibia, dans le gouvernorat de Nabeul, tandis que sept autres baigneurs ont été secourus à la suite de la dégradation des conditions météorologiques et de la forte houle.

Au cours du week-end dernier, quatre cas de noyade ont été enregistrés. Les opérations d'intervention ont permis de secourir les personnes concernées sans faire de victime, grâce à la rapidité et au professionnalisme des unités de la Garde maritime et de la Protection civile, ainsi qu'à l'intervention de citoyens venus leur porter secours.

Tous les baigneurs concernés ont quitté l'hôpital après avoir reçu les premiers soins nécessaires, a ajouté la même source.

Le responsable de la Garde maritime a, par ailleurs, mis en garde contre la poursuite de la dégradation des conditions météorologiques et les vents forts, susceptibles de provoquer de dangereux courants marins et une forte houle.

Il a renouvelé son appel aux baigneurs à faire preuve de la plus grande prudence et à éviter de se baigner sur les plages non surveillées ou de s'éloigner du rivage, alors que les conditions météorologiques demeurent instables.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.