Tunisie: Nabeul - Un enfant meurt noyé à Kélibia, 7 baigneurs secourus

Un enfant est mort noyé, lundi matin 27 juillet 2026, au large de Kélibia, dans le gouvernorat de Nabeul, tandis que sept autres baigneurs ont été secourus à la suite de la dégradation des conditions météorologiques et de la forte houle.

Au cours du week-end dernier, quatre cas de noyade ont été enregistrés. Les opérations d'intervention ont permis de secourir les personnes concernées sans faire de victime, grâce à la rapidité et au professionnalisme des unités de la Garde maritime et de la Protection civile, ainsi qu'à l'intervention de citoyens venus leur porter secours.

Tous les baigneurs concernés ont quitté l'hôpital après avoir reçu les premiers soins nécessaires, a ajouté la même source.

Le responsable de la Garde maritime a, par ailleurs, mis en garde contre la poursuite de la dégradation des conditions météorologiques et les vents forts, susceptibles de provoquer de dangereux courants marins et une forte houle.

Il a renouvelé son appel aux baigneurs à faire preuve de la plus grande prudence et à éviter de se baigner sur les plages non surveillées ou de s'éloigner du rivage, alors que les conditions météorologiques demeurent instables.