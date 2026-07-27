Tunisie: OJTM - 70% des jeunes médecins ont été victimes d'agression dans les hôpitaux

Le Vice-Président de l'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins, le Dr Bahaeddine Rabai, a confirmé que, selon une étude réalisée sur un échantillon de jeunes médecins en exercice, la promotion de l'année 2024 a enregistré l'émigration de 1 600 médecins sur un total de 1 900.

Intervenant à la radio, le Vice-Président de l'OJTM a précisé que l'étude a révélé que 70 % des jeunes médecins ont été victimes de violences et que 82 % de ceux ayant subi des violences dans les hôpitaux tunisiens ont décidé de quitter le pays et d'émigrer.

Le médecin a indiqué que « le ministère de la Santé n'a pris aucune mesure concernant les violences subies par les médecins et le personnel de santé », soulignant l'absence d'un guide de directives clair en cas de signalement d'actes de violence au sein des hôpitaux.

L'intervenant a estimé que les professionnels de la santé et les patients sont tous deux victimes de la situation sanitaire. Il a souligné que le climat de tension observé dans certains hôpitaux entre citoyens et corps médical découle de la pression psychologique subie par les soignants, couplée à la faiblesse des services de santé reçus par le patient.

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Enfin, il a proposé la promulgation de lois pour protéger le personnel médical dans l'exercice de ses fonctions, la création d'un observatoire national de la violence en partenariat avec les parties syndicales, ainsi que l'installation de postes de sécurité permanents au sein des hôpitaux.