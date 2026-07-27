Tunisie: Hichem Salem et Tlili Gafsi enflamment la scène d'Oudhna lors d'une soirée consacrée à la chanson populaire tunisienne

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, le Théâtre antique d'Oudhna a accueilli, le dimanche 26 juillet 2026, une soirée artistique d'exception réunissant les artistes Hichem Salem et Tlili Gafsi. Ce spectacle a redonné tout son éclat à la chanson populaire tunisienne devant un public très nombreux qui a rempli les gradins du théâtre et a interagi avec enthousiasme tout au long de la soirée.

Hichem Salem a ouvert le spectacle avec une sélection de ses chansons les plus emblématiques, offrant une prestation marquée par son énergie, son charisme et sa remarquable présence scénique. Le public a réservé un accueil particulièrement chaleureux aux titres « Ya Noujoum Ellil » et « Yerrouli Ya Mama Yerrouli », repris en choeur par les spectateurs au milieu des applaudissements et des youyous, témoignant de la popularité de l'artiste auprès de toutes les générations.

Dans la seconde partie de la soirée, Tlili Gafsi est monté sur scène sous une ovation du public. Il a interprété plusieurs de ses plus grands succès inspirés du patrimoine musical du sud tunisien. La chanson « Jib El Wed El Wed » a suscité un enthousiasme exceptionnel, transformant les gradins en une véritable chorale populaire, tandis que « Barbi Fout » et d'autres morceaux ont entretenu une ambiance festive rythmée par les chants, les applaudissements et les danses.

Le succès de cette soirée ne s'est pas limité à la qualité des prestations artistiques. Il s'est également illustré par la relation privilégiée établie entre les deux artistes et leur public, qui, loin d'être un simple spectateur, est devenu un véritable acteur du spectacle grâce à sa participation spontanée, ses chants collectifs et son interaction permanente avec les artistes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La soirée s'est achevée sous les éloges des nombreux spectateurs, qui ont quitté le Théâtre antique d'Oudhna avec le souvenir d'un moment exceptionnel. Une nouvelle preuve du succès de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, qui confirme son rôle dans la valorisation du patrimoine musical tunisien et dans la promotion du patrimoine culturel vivant au sein d'un site archéologique d'une valeur historique exceptionnelle.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.