Addis Ababa — L'Éthiopie et les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération en matière de sécurité et à améliorer leur préparation militaire lors du Symposium africain sur la logistique et les communications 2026, qui s'est tenu à Addis-Abeba.

Ce rassemblement de haut niveau a réuni des responsables de la défense, des chefs militaires, des représentants africains et des partenaires industriels internationaux afin de discuter de l'importance de la logistique, des systèmes de communication et de l'innovation pour relever les défis de sécurité en constante évolution auxquels l'Afrique est confrontée.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le général de corps d'armée Abdurahman Ismael, directeur de la logistique des Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF), a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné la longue histoire de l'Éthiopie en matière de contribution aux efforts de paix régionaux et internationaux.

Il a déclaré que les contributions de l'Éthiopie aux missions de maintien de la paix dans des pays tels que la Corée, le Congo, la Somalie et le Soudan témoignaient de l'engagement continu du pays en faveur de la paix et de la sécurité.

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Le général de corps d'armée Abdurahman a souligné que la logistique et les communications restaient des piliers essentiels de l'efficacité militaire.

« La logistique assure le soutien des forces par l'approvisionnement et le ravitaillement, tandis que les communications accélèrent la circulation de l'information et la connectivité », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une coopération renforcée et de solutions communes entre les nations africaines.

La ministre éthiopienne de la Défense, Ayesha Mohammed, a officiellement ouvert le symposium, décrivant cet événement comme une occasion de renforcer les partenariats et de développer des institutions de sécurité prêtes pour l'avenir.

Elle a déclaré que des systèmes logistiques résilients et des communications sécurisées sont essentiels à la préparation opérationnelle, à la coordination et à la capacité de l'Afrique à répondre aux défis en matière de sécurité.

Le commandant du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), le général Dagvin R.M. Anderson, a déclaré que ce symposium constituait une étape importante vers l'amélioration de la coopération entre les partenaires africains et les États-Unis.

Le général Dagvin Anderson, a déclaré que les défis sécuritaires modernes -- notamment le terrorisme, les trafics illicites, les menaces maritimes et d'autres risques transnationaux exigent des nations qu'elles améliorent leur capacité à communiquer et à mobiliser efficacement leurs ressources.

Il a souligné que des équipements militaires de pointe ne pouvaient à eux seuls garantir le succès sans des systèmes de soutien efficaces.

« Si vous ne pouvez pas les entretenir, si vous ne pouvez pas les acheminer sur le champ de bataille, cela n'a aucune importance », a déclaré le général Anderson, soulignant l'importance des investissements dans la logistique, la maintenance et les capacités de communication.

Le général Anderson a également cité Ethiopian Airlines comme exemple d'investissement à long terme dans les infrastructures logistiques, affirmant que des systèmes durables ne se limitent pas à l'acquisition d'équipements ; ils nécessitent également de la maintenance, de la formation et des réseaux de soutien.

Il a également mis en avant la nécessité d'une coopération avec les entreprises privées et les innovateurs technologiques, notant que des représentants du secteur industriel avaient assisté au symposium afin de partager des solutions possibles pour améliorer les capacités en matière de sécurité.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a quant à lui déclaré que l'histoire et l'importance stratégique de l'Éthiopie avaient largement contribué au progrès régional et continental, saluant le rôle de premier plan joué par les Forces de défense éthiopiennes dans l'organisation conjointe de ce symposium.

« La logistique et les communications ne font peut-être pas toujours la une des journaux, mais elles déterminent les résultats », a déclaré l'ambassadeur Massinga.

Sans une logistique fiable et des communications sécurisées, a-t-il souligné, la préparation s'affaiblit, la coordination s'effondre et les opérations peuvent, à terme, être paralysées.

Il a décrit le symposium comme un forum concret axé sur la résolution de défis concrets.

L'ambassadeur a insisté sur la nécessité de donner la priorité à la résolution des principaux défis en matière de logistique et de communications, notamment en garantissant la circulation efficace du personnel et du matériel, en renforçant la maintenance et les chaînes d'approvisionnement, en améliorant la gestion des stocks, en réduisant le gaspillage, en renforçant l'interopérabilité entre les forces et en protégeant l'architecture de communication qui sous-tend les opérations modernes.

Ce symposium devrait offrir aux pays africains et à leurs partenaires internationaux l'occasion d'échanger des connaissances, d'élaborer des solutions communes et de renforcer la coopération future en matière de défense.