Soudan: Minawi - Destruction de 8 groupes militaires de la milice, libération de 5 zones et la restauration de la route des exportations à Kordofan

27 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région de Darfour, chef du Mouvement de l'Armée de libération du Soudan, commandant Minawi Arko Minawi , a affirmé la destruction de 8 groupes militaires appartenant à la milice Al-Daglo au cours des deux derniers jours.

Dans un message publié aujourd'hui sur sa page Facebook, Minawi a déclaré que ces résultats étaient le fruit des encerclements et des frappes précises menés par les forces armées, les forces conjointes et la résistance populaire, qui ont coïncidé avec la libération de 5 zones et la reprise du contrôle de la route stratégique des exportations reliant l'État de Nord-Kordofan et la capitale, Khartoum.

Il a ajouté : « Ce n'est que le début de l'effondrement de la milice, car chaque parcelle de territoire reconquise rapproche le peuple soudanais du rétablissement de sa sécurité, de sa stabilité et de la souveraineté de son État. »

Minawi a affirmé que la victoire s'arrache par la volonté et le sacrifice, soulignant que nos forces avancent avec détermination jusqu'à ce que tout le territoire national soit purifié de la rébellion.

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