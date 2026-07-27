Sénégal: Le groupe Sonatel annonce une hausse de 10,5% de son résultat net au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe Sonatel (présent au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone) a enregistré une hausse de 10,5% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activités publié par la direction de l'entreprise.

Ce résultat net se situe en effet à 230 milliards FCFA contre 208,1 milliards FCFA au 30 juin 2025.

Quant au chiffre d'affaires, il est passé de 960,2 milliards FCFA au premier semestre 2025 à 1 049,8 milliards FCFA un an plus tard, soit une progression de 9,3%. Selon les responsables du groupe Sonatel, il y a une nette accélération au second semestre marquée par une croissance à 2 chiffres tirée par la Data, Orange money et le Fixe Broadband.

Quant à l'EBITDAAL, il se situe à 510,8 milliards FCFA contre 458 milliards FCFA au premier semestre 2025, soit un accroissement de 11,6%. Selon la direction du groupe Sonatel, l'évolution maitrisée des charges est à l'origine de la croissance supérieure de l'EBITDAAL à celle du chiffre d'affaires.

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Concernant les investissements du groupe, on note une légère évolution de 0,9% avec une réalisation qui s'établit à 154 milliards FCFA contre à 152,6 milliards FCFA au 30 juin 2025. De l'avis de la direction du groupe Sonatel, ces investissements ont été consacrés à l'amélioration de la qualité et de la couverture des réseaux Très Haut Débit Mobile et Fixe, avec plus de 1,3 million d'équivalents logements déployés en Fibre.

Une légère hausse de 0,9% du nombre de clients mobile est relevée qui se situe à 41 320 500 millions contre 40 959 623 millions au premier semestre 2025. Les dirigeants du groupe Sonatel se sont félicités de la bonne dynamique de croissance du parc 4G (+19,5% à 24 millions) et la poursuite de la croissance du Très Haut Débit Fixe (+12% à 1,1 million), soutenu par de solides performances commerciales sur la fibre (+23% à 648 000).

« Le taux de raccordement à la fibre atteint 49,8%, en amélioration de 6 points par rapport au premier semestre 2025 », soulignent les responsables de Sonatel. Quant au parc Orange money, il s'est accru de 9,5% en s'établissant à 13,7 millions de clients.

Dans leur rapport d'activité, les dirigeants du groupe Sonatel ont mis aussi l'accent sur ce qu'ils appellent « l'empreinte socio-économique » de l'entreprise dans les pays de présence.

Selon eux, le groupe est un des premiers contributeurs à la création de valeur dans ces pays avec une empreinte économique de 57% du chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2026. Le groupe revendique +138 milliards FCFA de chiffre d'affaires généré au profit des entreprises locales, +113 milliards FCFA aux distributeurs, +200 000 sous forme d'emplois indirects +5 000 emplois directs, +298 milliards de taxes indirectes, +242 milliards de taxes directes, +59 milliards de dividendes payés aux actionnaires locaux et +32 milliards d'exportation (contribution à la balance des paiements à travers les services fournis aux opérateurs étrangers de télécommunications).

En perspectives, les responsables de l'entreprise de télécoms avancent que dans un contexte de forte dynamique commerciale et de pression concurrentielle et réglementaire soutenue, le Groupe Sonatel poursuivra au second semestre 2026 une trajectoire de croissance rentable autour des axes stratégiques suivants :

Achèvement de projets structurants dans les infrastructures réseaux (fibre optique, 4G, licence 5G obtenue en Guinée-Bissau) pour renforcer la qualité de service et répondre à la croissance des usages numériques ;

Renforcement de la croissance des revenus et de la rentabilité, porté par le développement des services digitaux et financiers à forte valeur ajoutée (Data Mobile, Orange Money, Fixe Broadband) et une gestion rigoureuse des charges et investissements ;

Poursuite des initiatives RSE et ESG, avec un accent sur la réduction de l'empreinte carbone, l'inclusion numérique et le soutien à l'entrepreneuriat local, en cohérence avec l'empreinte économique du Groupe (supérieure à 55 % du CA consolidé) ;

Accélération de la digitalisation, via l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'expérience client et les processus internes, et mobilisation autour des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 à Dakar ;

Consolidation des synergies régionales entre les filiales du Groupe pour optimiser les ressources et mutualiser les innovations tout en préservant les équilibres financiers.

« Avec ces orientations, le Groupe Sonatel entend créer durablement de la valeur pour ses parties prenantes et contribuer à la transformation numérique inclusive en Afrique de l'Ouest » soulignent les responsables de l'entreprise.