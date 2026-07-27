Afrique de l'Ouest: BRVM - Légère baisse des indicateurs clés de la Bourse ce lundi 27 juillet 2026

A la fin de la séance de cotation de ce lundi 27 juillet 2026, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une légère baisse.

L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,10% à 483,82 points contre 484,32 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,03% à 230,65 points contre 230,73 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,10% à 176,93 points contre 177,10 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une hausse de 0,17% à 369,00 points contre 368,38 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une légère baisse de 0,04% à 192,19 points contre 192,27 points précédemment.

La valeur des transactions s'est établie à 1,702 milliard de FCFA contre 2,214 milliards de FCFA la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre un repli de 19,255 milliards, en s'établissant à 18 638,269 milliards de FCFA contre 18 657, 524 milliards de FCFA le 24 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 1,938 milliard, en passant de 13 007,700 milliards FCFA la veille à 13 005,762 milliards FCFA ce lundi 27 juillet 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,49% à 1 970 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 5,83% à 10 795 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (plus 3,77% à 5 500 FCFA), BIIC Bénin (plus 3,09% à 7 850 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 2,25% à 9 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 2 690 FCFA), BOA Mali (moins 4,46% à 5 350 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,28% à 1 900 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,87% à 2 110 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,82% à 3 650 FCFA).