Guinée: Baisse de 29,9% des exportations en mai 2026

27 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au cours du mois de mai 2026, les exportations de la Guinée ont connu une régression de 29,9 % par rapport au mois d'avril 2026, selon l'Institut National de la Statistique (INS) de ce pays.

Ces exportations se sont chiffrées à 13 104,4 milliards guinéens (GNF), contre GNF 18 684,1 milliards en avril 2026. « Cette baisse est principalement imputable à la baisse des ventes d'or (-41,8 %), de la bauxite (-16,1%), de noix de cajou (-40,0 %), de Poissons congelés (-41,9 %), de cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés (- 71,4 %) ainsi que de caoutchouc naturel et similaires (-97,3 %) », souligne l'INS dans sa note du commerce extérieur.

En revanche, cette tendance baissière a été freinée par le rebond des exportations de minerais de fer et leurs concentrés (+61,4 %), de l'oxyde d'aluminium (+5,6%), du diamant, même travaillés qui sont passé de GNF 0,4 milliards en avril à GNF 2,9 milliards en mai et des grains de céréales autrement travaillés (+62,9%).

Par rapport au mois de mai 2025, les exportations ont enregistré une hausse de 7,6 %.

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Sur les cinq premiers mois de 2026, elles se sont cumulées à GNF 76 588,4 milliards, contre GNF 49 839,6 milliards sur la même période en 2025, soit une augmentation de 53,7 %.

Les importations se sont établies à GNF 14 338,5 milliards en mai 2026 contre GNF 15 637,0 milliards en avril, enregistrant ainsi une baisse de 8,3 %. Selon l'INS, cette régression est essentiellement tirée par la baisse des achats de machines de BTP (- 53,7 %), des motocycles (-14,5 %), des véhicules automobiles pour le transport de marchandises (-58,6 %), des voitures de tourisme, autres véhicules de transport de personnes (-30,4 %), et des tracteurs (-24,6 %). A l'inverse, la hausse des importations de produits pétroliers (+19,6 %), des papiers sécurisés (+195,3 %), d'appareils électriques de téléphonie qui sont passés de GNF 36,6 milliards en avril contre GNF 196,0 milliards au mois sous revue, des parties reconnaissables comme étant destinées aux machines (+95,7 %) et des autres machines de terrassement ; sonnettes de battage (+3,2 %) a limité cette régression.

En glissement annuel, les importations ont varié de +83,5 %. Sur les cinq premiers mois de 2026, elles totalisent GNF 63 480,5 milliards, contre GNF 41 357,9 milliards à la même période en 2025, soit une hausse de 53,5 %.

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